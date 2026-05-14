PANTAILAK EUSKARAZ, AZTERLANA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Herriko zinema-areto komertzialetako emanaldien % 2,25 izan ziren euskaraz 2025ean

Pantailak Euskaraz ekimenak eta Hizkuntza Eskubideen Behatokiak iaz euskal aretoetan egindako proiekzioak aztertu dituzte, eta datu “gordin bezain kezkagarriak” aurkeztu.

Josean Bengoetxea eta Olaia Aguayo, "Jone, batzuetan" filmean
"Jone batzuetan" filma izan da 2025ean Euskal Herrian estreinatu zen euskarazko fikziozko sei film luzeetako bat
author image

EITB

Azken eguneratzea

2025ean Euskal Herrian estreinatu ziren film guztien % 2 bakarrik ikusi ahal izan ziren euskaraz jatorrizko bertsioan edo euskaraz bikoiztuta zinema-areto komertzialetan, Pantailak Euskaraz ikus-entzunezkoen plataformak gaur Hizkuntz Eskubideen Behatokiarekin batera aurkeztu duen ikerlanaren arabera.

Txosten horretan batutako datuen arabera, 1.100 film estreinatu ziren iaz Euskal Herrian, zernonikusi.eus, cultura.gob.es, ezae.eus eta cnc.fr webguneetatik zein Gara egunkariko zinema programaziotik atera dituzten datuetatik jaso dutenez; horietatik hiru estreinatu dira euskaraz Ipar Euskal Herrian (Faisaien irla, Jone batzuetan eta Karmele), eta 22, Hego Euskal Herrian: hiru horiek, Maspalomas, Gaua eta Aro berria fikziozko lanak, Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako eta Popel dokumentalak, Heidi, katamotzaren erreskatea, Hartz-atzapar kanpamentua eta Barrakudaren altxorra film luze bikoiztuak eta Eusko Jaurlaritzaren Zinema Euskaraz programak bikoiztutako haurrentzako 11 filmak.

Emanaldi kopuruari dagokionez, txostenaren arabera, Euskal Herrian 2025ean zinema komertzialetan 200.000 emanaldi baino gehiago izan ziren, eta 4.480 emanaldi izan ziren euskaraz, emanaldi guztien % 2,25, alegia.

Euskarazko 22 film estreinatu dira, inoiz baino gehiago

Agerraldian azaldu dutenez, euskarazko zinema ekoizteko aurrekontuan igoera handia egon da Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzetan, eta horrek "eragin positiboa" izan du aretoetara iritsi den ekoizpen kopuruan, inoizko handiena izan baita.

"Halere, euskarazko kopurua, urtero zinemetan estreinatzen diren filma guztiekin alderatuta, oso txikia da, eta horrek herritar asko halabeharrez zinema erdaraz kontsumitzera bultzatzen ditu oraindik ere", adierazi dute.
  
Horregatik, euskarazko filmak egin eta erdarazkoak bikoizketarako baliabide ekonomikoak eta hizkuntza politika aurrerakoiak indartu beharra dagoela uste dute Pantailak Euskaraz plataformak eta Hizkuntz Eskubideen Behatokiak.

Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

"Cada día nace un listo" (Arantxa Echevarría)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ikusi primizian “Cada día nace un listo” filmaren aurrerapena

Arantxa Echevarria zuzendariaren (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”) akziozko komedia beltzak EITBren parte hartzea du, eta ekainaren 5ean iritsiko da zinema aretoetara. Satira honetan, “pikarokeria, anbizioa eta itxurakeria” azaltzen dira, eta antzeztaldean daude Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa eta Sofía Otero.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X