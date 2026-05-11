ICOFF film laburren Gasteizko jaialdiak 50 lan eskainiko ditu egoitza berrian, Arkabian

Ofiziala atalak 30 lan emango ditu; Bagare euskal filmen atalak, zazpi, eta Nazioartekoak, hamahiru. Azken horretan saria emango dute lehenengoz.

"Dicen que tu padre" (Aitor Abio) 15 min. Fikzioa. Aita aipatu nahi ez duen eskandalu batean murgiltzen denean, Izaro ahizpa txikia babesten saiatuko da.
EITB

ICOFF-Gasteiz Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren bosgarren edizioa maiatzaren 18tik 22ra egingo dute, aurten egoitza berrian, Arkabian, Vital Fundazioaren kulturgunean (Posta kalean, 13-15).

50 film labur emango dituzte guztira, aurkeztu diren 676 film laburren artean aukeratuak. Ofiziala, Nazioartekoa eta Bagare ataletan banatuta emango dituzte pelikulak, eta Icoff-Arin bat-bateko film laburren maratoia egingo dute

Ofiziala atalean, 30 film emango dira, euskal egileen sei pelikula tartean (Lara Izagirre, Aitor Abio…); Bagaren, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako zuzendarien zazpi, eta Nazioartekoa lehen aldiz film irabazlea izango duen atalean (publikoaren saria emango da), 12 herrialdetako 13 lan.

Hilaren 23an, larunbatarekin (19:30), amaiera ekitaldian, epaimahaiak Ofiziala ataleko zinta onenaren sariaren eta publikoaren Nazioartekoa sariaren berri emango du. 

