ICOFF, festival de cortometrajes de Vitoria, ofrecerá 50 trabajos en su nueva sede, en Arkabia
La sección Ofiziala mostrará 30 cortometrajes, la sección de películas vascas Bagare siete trabajos y Nazioartekoa, la sección internacional que este año será competitiva, trece.
El Festival Internacional de Cortometrajes ICOFF-Gasteiz celebrará su quinta edición del 18 al 22 de mayo, en una nueva sede que inaugurará este año, Arkabia (calle Postas, 13-15).
El festival proyectarán un total de 50 cortometrajes, seleccionados entre los 676 trabajos presentados, y dividirá su oferta en las secciones Ofiziala, Nazioartekoa y Bagare, y organizará, además, ICOFF-Arin, un maratón de cortometrajes inmediatos e improvisados.
En el apartado Ofiziala competirán 30 películas, entre ellas seis títulos de autoras y autores vascos (Lara Izagirre, Aitor Abio...), siete cineastas de Álava, Bizkaia, y Gipuzkoa presentarán sus trabajos en la sección Bagare y la sección Nazioartekoa, que contará por primera vez con una película ganadora (se entregará el premio del público), mostrará 13 obras de 12 países.
El sábado., día 23 (19:30), en el acto de clausura de ICOFF, el jurado dará a conocer el premio al mejor cortometraje de la sección Ofiziala y el premio del público en la sección Nazioartekoa.
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