18-23 MAYO

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ICOFF, festival de cortometrajes de Vitoria, ofrecerá 50 trabajos en su nueva sede, en Arkabia

La sección Ofiziala mostrará 30 cortometrajes, la sección de películas vascas Bagare siete trabajos y Nazioartekoa, la sección internacional que este año será competitiva, trece.

"Dicen que tu padre" (Aitor Abio) 15 min. Fikzioa. Aita aipatu nahi ez duen eskandalu batean murgiltzen denean, Izaro ahizpa txikia babesten saiatuko da.

"Dicen que tu padre" (Aitor Abio) abrirá la sección Ofiziala

Euskaraz irakurri: ICOFF film laburren Gasteizko jaialdiak 50 lan eskainiko ditu egoitza berrian, Arkabian
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EITB

Última actualización

El Festival Internacional de Cortometrajes ICOFF-Gasteiz celebrará su quinta edición del 18 al 22 de mayo, en una nueva sede que inaugurará este año, Arkabia (calle Postas, 13-15).

El festival proyectarán un total de 50 cortometrajes, seleccionados entre los 676 trabajos presentados, y dividirá su oferta en las secciones Ofiziala, Nazioartekoa y Bagare, y organizará, además, ICOFF-Arin, un maratón de cortometrajes inmediatos e improvisados.

En el apartado Ofiziala competirán 30 películas, entre ellas seis títulos de autoras y autores vascos (Lara Izagirre, Aitor Abio...), siete cineastas de Álava, Bizkaia, y Gipuzkoa presentarán sus trabajos en la sección Bagare y la sección Nazioartekoa, que contará por primera vez con una película ganadora (se entregará el premio del público), mostrará 13 obras de 12 países.

El sábado., día 23 (19:30), en el acto de clausura de ICOFF, el jurado dará a conocer el premio al mejor cortometraje de la sección Ofiziala y el premio del público en la sección Nazioartekoa. 

Vitoria-Gasteiz Cine

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