El Festival Internacional de Cortometrajes ICOFF-Gasteiz celebrará su quinta edición del 18 al 22 de mayo, en una nueva sede que inaugurará este año, Arkabia (calle Postas, 13-15).

El festival proyectarán un total de 50 cortometrajes, seleccionados entre los 676 trabajos presentados, y dividirá su oferta en las secciones Ofiziala, Nazioartekoa y Bagare, y organizará, además, ICOFF-Arin, un maratón de cortometrajes inmediatos e improvisados.

En el apartado Ofiziala competirán 30 películas, entre ellas seis títulos de autoras y autores vascos (Lara Izagirre, Aitor Abio...), siete cineastas de Álava, Bizkaia, y Gipuzkoa presentarán sus trabajos en la sección Bagare y la sección Nazioartekoa, que contará por primera vez con una película ganadora (se entregará el premio del público), mostrará 13 obras de 12 países.

El sábado., día 23 (19:30), en el acto de clausura de ICOFF, el jurado dará a conocer el premio al mejor cortometraje de la sección Ofiziala y el premio del público en la sección Nazioartekoa.