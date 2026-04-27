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Maialen Beloki dirigirá el Zinemaldia a partir de 2027

Beloki ha sido elegida por unanimidad por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián como sucesor de José Luis Rebordinos.

Maialen Beloki será la nueva directora del Zinemaldia
Maialen Beloki. Foto: Zinemaldia
Euskaraz irakurri: Maialen Beloki izango da Donostiako Zinemaldiaren zuzendaria 2027tik aurrera
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EITB

Última actualización

Maialen Beloki (San Sebastián, 1983) será la directora del Festival a partir de enero de 2027, por decisión del Consejo de Administración de la institución, integrado por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura.

En una reunión extraordinaria celebrada este lunes por la tarde en San Sebastián, el Consejo ha acordado por unanimidad el nombramiento de la persona que sustituirá a José Luis Rebordinos, que ha sido el resultado del concurso público convocado para ello.

Rebordinos es director del Festival desde 2011 y dejará el cargo el 31 de diciembre de 2026.

Subdirectora del Festival desde 2016

Subdirectora del Festival Internacional de Cine de San Sebastián desde 2016, Beloki ha sido una de las figuras clave en la evolución reciente del certamen, contribuyendo tanto a su posicionamiento internacional como a la ampliación de su actividad a lo largo de todo el año.

En este contexto, ha impulsado el modelo Z365/Festival de todo el año, una iniciativa estratégica centrada en el desarrollo de nuevos talentos, la formación cinematográfica y la generación de pensamiento en torno al cine.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y doctora Cum Laude en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica por la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), cuenta con una trayectoria que combina gestión cultural, docencia e investigación.

Forma parte de la Dirección Académica de Elías Querejeta Zine Eskola, donde también es docente, y ha colaborado como profesora en Mondragón Unibertsitatea.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos estratégicos como Donostia/San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016 y ha desarrollado una destacada actividad como conferenciante y autora en el ámbito cinematográfico.

Asimismo, ha formado parte de distintos programas e iniciativas de apoyo al sector audiovisual, colaborando con instituciones como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

“Su incorporación refuerza la apuesta por un perfil que combina visión estratégica, conocimiento del sector y compromiso con el desarrollo cultural”, ha subrayado el Zinemaldia en comunicado.

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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