Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maialen Beloki izango da Donostiako Zinemaldiaren zuzendaria 2027tik aurrera

Zinemaldiaren Administrazio Kontseiluak aho batez aukeratu du Beloki, Jose Luis Rebordinosen ondorengo gisa.
Maialen Beloki será la nueva directora del Zinemaldia
Maialen Beloki. Argazkia: Zinemaldia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maialen Beloki (Donostia, 1983) Zinemaldiko zuzendaria izango da 2027ko urtarriletik aurrera, erakundearen Administrazio Kontseiluak hala erabakita.

Astelehen arratsaldean Donostian egindako ezohiko bilera batean, Kontseiluak aho batez erabaki du Jose Luis Rebordinos ordezkatuko duen pertsonaren izendapena, eta horixe izan da horretarako deitutako lehiaketa publikoaren emaitza.

Rebordinos 2011z geroztik da Zinemaldiko zuzendaria eta 2026ko abenduaren 31n utziko du kargua. 

Zinemaldiko zuzendariordeetako bat da 2016tik

Beloki Zinemaldiko zuzendariordeetako bat da 2016az geroztik, eta funtsezko eginkizuna izan du jaialdiaren azken urteotako bilakaeran, bai nazioarteko posizionamenduan, bai urte osoko jardueraren garapenean.

Testuinguru horretan, urte osoko jaialdi baten eredua bultzatu du; izan ere, ekimen estrategikoa da hori talentu berrien garapenerako, prestakuntza zinematografikorako eta zinemaren inguruko pentsamenduaren sorkuntzarako.

Ikus-entzunezko Komunikazioan lizentziatua da Nafarroako Unibertsitatean, eta Zinema Teoria, Analisi eta Dokumentazioan doktorea (Cum Laude) Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU).

Bere ibilbideak kultura-kudeaketa, irakaskuntza eta ikerketa uztartzen ditu.

Elias Querejeta Zine Eskolako Zuzendaritza Akademikoaren parte da, eta bertan irakasle ere bada; Mondragon Unibertsitatean ere aritu da irakasle.

Bere ibilbidean zehar, proiektu estrategikoetan parte hartu du, hala nola Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburuan, eta jarduera nabarmena garatu du hizlari eta egile gisa zinema arloan.

Halaber, ikus-entzunezko sektorea bultzatzeko programa eta ekimen ezberdinetan parte hartu du, ICAA bezalako erakundeekin lankidetzan.

Bere izendapenak “ikuspegi estrategikoa, sektorearen ezagutza eta kultura garatzeko konpromisoa uztartzen dituen profilaren aldeko apustua” indartzen duela nabarmendu du Zinemaldiak.

Zinemaldia Zinema

Gehiago ikusi
Publizitatea
X