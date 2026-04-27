Maialen Beloki izango da Donostiako Zinemaldiaren zuzendaria 2027tik aurrera
Maialen Beloki (Donostia, 1983) Zinemaldiko zuzendaria izango da 2027ko urtarriletik aurrera, erakundearen Administrazio Kontseiluak hala erabakita.
Astelehen arratsaldean Donostian egindako ezohiko bilera batean, Kontseiluak aho batez erabaki du Jose Luis Rebordinos ordezkatuko duen pertsonaren izendapena, eta horixe izan da horretarako deitutako lehiaketa publikoaren emaitza.
Rebordinos 2011z geroztik da Zinemaldiko zuzendaria eta 2026ko abenduaren 31n utziko du kargua.
Zinemaldiko zuzendariordeetako bat da 2016tik
Beloki Zinemaldiko zuzendariordeetako bat da 2016az geroztik, eta funtsezko eginkizuna izan du jaialdiaren azken urteotako bilakaeran, bai nazioarteko posizionamenduan, bai urte osoko jardueraren garapenean.
Testuinguru horretan, urte osoko jaialdi baten eredua bultzatu du; izan ere, ekimen estrategikoa da hori talentu berrien garapenerako, prestakuntza zinematografikorako eta zinemaren inguruko pentsamenduaren sorkuntzarako.
Ikus-entzunezko Komunikazioan lizentziatua da Nafarroako Unibertsitatean, eta Zinema Teoria, Analisi eta Dokumentazioan doktorea (Cum Laude) Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU).
Bere ibilbideak kultura-kudeaketa, irakaskuntza eta ikerketa uztartzen ditu.
Elias Querejeta Zine Eskolako Zuzendaritza Akademikoaren parte da, eta bertan irakasle ere bada; Mondragon Unibertsitatean ere aritu da irakasle.
Bere ibilbidean zehar, proiektu estrategikoetan parte hartu du, hala nola Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburuan, eta jarduera nabarmena garatu du hizlari eta egile gisa zinema arloan.
Halaber, ikus-entzunezko sektorea bultzatzeko programa eta ekimen ezberdinetan parte hartu du, ICAA bezalako erakundeekin lankidetzan.
Bere izendapenak “ikuspegi estrategikoa, sektorearen ezagutza eta kultura garatzeko konpromisoa uztartzen dituen profilaren aldeko apustua” indartzen duela nabarmendu du Zinemaldiak.
Zure interesekoa izan daiteke
Lander Garro: "Memoria pertsonaia bat gehiago da 'Lutxi eta zuhaitza'n"
1987an Pasaian, Guardia Zibilaren esku, egoera nahasian hilik gertatu zen Lucía Urigoitia ETAko kidearen istorioa kontatzen du dokumentalak. Fikziozko zatiak eta lekukoen adierazpenak uztartzen ditu Lander Garroren pelikulak.
"I lit the Fire!" Valeria Lemesevskayaren filma izan da Punto de Vista jaialdiko lanik onena
Epaimahaiak bielorrusiar zuzendariaren dokumentala aukeratu du Nafarroako Zinema Dokumentalaren Jaialdiko Sail Ofizialeko film luze onentzat. Film labur onenaren saria, EITBk babestutako golardoa, 3cm of Complexity Anna Vasofen filmari eman diote.
Urrats historikoa eman du euskal ikus-entzunezkoen sektoreak: Zinemaren Akademia eratuko du
Etorkizuneko akademia espazio "inklusiboa eta anitza" izatea nahi dute, sektorearen garapena bultzatzeko balioko duena. Euskal Herriko 150 profesionalen baino gehiagoren babesa du ekimenak.
Amets Hautsien zumardia Zornotzan dago
Boulevard pelikula ikusten ari zarela, oso sentsazio arraroa sumatzen duzu zure baitan. Pertsonaiek izen arrotzak dituzte: Hasley Weigel, Luke Howland, Ligé Neizan, Zev… Ez dute, baina, anglo-saxoi itxurarik, ibilerarik, aurpegierarik, gorpuzkerarik.
Elena Irureta aktoreari aitortza eginez hasi dute Silver Film Festival jaialdia Bilbon
Maitasuna eta Sexua (adingabea) lelopean, 60 urtetik gorako pertsonak oinarri dituen Silver Film Festival jaialdiari hasiera eman diote astelehen honetan, Bilbon. Apirilaren 24ra bitartean, hainbat jarduera hartuko ditu ekimenak eta, gaur, Elena Irureta aktoreari EITB Silver saria eman diote.
Zinemaldiak atzerabegirako bat eskainiko dio Jose Giovanniri
Frantses zinemagile eta nobelagileak hamabost film zuzendu, eta Jacques Becker, Jean-Pierre Melville eta Jacques Derayrekin lan egin zuen.
Langileei buruzko Zinemaren Asteak Paul Laverty gidoilaria saritu du
Eskoziar idazleak Ken Loach eta Iciar Bollain zinemagileekin lan egin du batez ere. Martxoak 3 Elkarteak saria eman dio bart, Langileei buruzko Zinemaren Asteko amaiera ekitaldian.
Imanol Uribek jasoko du Giza Eskubideen Donostiako Zinemaldiaren sari berezia
Palestine 1936 filmak inauguratuko du eta Rebuilding filmak itxiko du zinema jaialdiaren 23. edizioa.
Fant jaialdiak Bruno Martin saritu eta erakusketa eskainiko dio Nere Torrijos jantzi-diseinatzaileari
Fantasiazko Zinemaren Bilboko Jaialdiak madrildar zuzendari, gidoilari eta aktoreari emango dio FANTrobia, zinemako eragile berrien saria, eta Planoz Kanpo saila estreinatuko du, zinema industriaren inguruko jarduerei eskainitakoa.