TAMARA TA MARA
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“Tamara ta Mara”, la nueva ficción en euskera de EITB está disponible en la plataforma Primeran

Tamara eta Mara Argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Tamara ta Mara” euskarazko fikziozko telesaila estreinatu da Primeran plataforman
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EITB

Última actualización

"Tamara ta Mara" es una nueva teleserie de ficción en euskera con mucha comedia y también con crítica social. Ha sido producida por Begira Produkzioak en el marco de la convocatoria de "Formatu txikiak, Talentu berriak", una apuesta por la ficción en euskera. Tras su estreno en Azkuna Zentroa de Bilbao, ya está disponible en Primeran.

Cine

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