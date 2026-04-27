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Lander Garro: "La memoria es un personaje más en 'Lutxi eta zuhaitza'"

El documental narra la historia de la miembro de ETA Lucía Urigoitia, fallecida en extrañas circunstancias en 1987, en Pasaia, a manos de la Guardia Civil.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lander Garro: "Memoria pertsonaia bat gehiago da 'Lutxi eta zuhaitza'n"
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EITB

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