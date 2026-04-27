Lander Garro: "La memoria es un personaje más en 'Lutxi eta zuhaitza'"
El documental narra la historia de la miembro de ETA Lucía Urigoitia, fallecida en extrañas circunstancias en 1987, en Pasaia, a manos de la Guardia Civil.
Te puede interesar
'I lit the Fire!', de Valeria Lemesevskaya, ha sido la mejor película del Festival Punto de Vista
El jurado ha elegido el documental de la directora bielorrusa como mejor película de la Sección Oficial del Festival de Cine Documental de Navarra. El premio al mejor cortometraje, auspiciado por EITB, se ha otorgado a '3cm of Complexity', de Anna Vasof
El audiovisual vasco da un paso histórico: creará su propia academia de cine
La futura academia nace con la voluntad de constituirse como un "espacio inclusivo, plural y representativo" orientado a impulsar el desarrollo del sector. La iniciativa ha sido respaldada por unanimidad por más de 150 profesionales.
El Silver Film Festival comienza en Bilbao con un reconocimiento a la actriz Elena Irureta
Bajo el lema Amor & Sexo (sin edad), este lunes se ha inaugurado en Bilbao el Silver Film Festival, que tiene como punto de mira a las personas mayores de 60 años. Hasta el 24 de abril, el festival acogerá diversas actividades y, hoy, la actriz Elena Irureta ha sido galardonada con el premio EITB Silver.
El Zinemaldia dedicará una retrospectiva a José Giovanni
El cineasta y novelista francés dirigió una quincena de películas y trabajó junto a Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, o Jacques Deray
La Semana de Cine Obrero premia al guionista Paul Laverty
El guionista escocés, que ha trabajado sobre todo con los cineastas Ken Loach e Iciar Bollain, ha sido galardonado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo en la gala de clausura de la Semana de Cine Obrero.
Imanol Uribe, premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián
La película “Palestine 1936” inaugurará y “Rebuilding” clausurará la 23ª edición del encuentro cinematográfico.
Fant premiará a Bruno Martín y dedicará una exposición a la diseñadora de vestuario Nerea Torrijos
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao otorgará el premio Fantrobia, dedicado a una figura emergente, al director, guionista y actor madrileño, y estrenará la sección Fuera de Plano, dedicada a actividades en torno a la industria.
El sector audiovisual vasco estudia la creación de una academia de cine
El sector confirma que han convocado una reunión el próximo 23 de abril para iniciar un proceso de reflexión. En cualquier caso, han incidido en que será "un encuentro cerrado y exclusivamente profesional", por lo que han pedido a los medios de comunicación que respeten el proceso. Quieren evitar que "dinámicas externas" condicionen el desarrollo de la iniciativa.
El festival Punto de Vista ofrece 90 películas para celebrar su 20º cumpleaños
El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra ha preparado 66 proyecciones en Pamplona, que se desarrollarán entre el 20 y el 25 de abril. EITB entregará el premio al mejor cortometraje, al que optan, entre otros, "Ziarraize" y "Kukuaren kanta".