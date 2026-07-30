Fallece el actor español Manolo Solo
El actor andaluz Manolo Solo ha muerto a los 62 años, según ha anunciado la Academia española de Cine en su perfil de X.
Solo recibió el Goya al Mejor Actor de Reparto por 'Tarde para la ira', y estuvo nominado por 'B, la película', de David Ilundain, 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice, y 'Una quinta portuguesa'".
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