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Fallece el actor español Manolo Solo

El actor andaluz, protagonista de “Cerrar los ojos” y “Una quinta portuguesa”, tenía 62 años.
Manolo Solo

Manolo Solo. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Manolo Solo aktore espainiarra hil da
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EITB

Última actualización

El actor andaluz Manolo Solo ha muerto a los 62 años, según ha anunciado la Academia española de Cine en su perfil de X.

Solo recibió el Goya al Mejor Actor de Reparto por 'Tarde para la ira', y estuvo nominado por 'B, la película', de David Ilundain, 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice, y 'Una quinta portuguesa'".

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