Cine
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Presentamos en primicia el tráiler de “Cada día nace un listo”

"Cada día nace un listo" (Arantxa Echevarría)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikusi primizian “Cada día nace un listo” filmaren aurrerakina

Última actualización

La comedia negra de acción de Arantxa Echevarría (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”), en la que participa EITB, llegará a los cines el 5 de junio. La sátira, en la que caben “la picaresca, la ambición, las falsas apariencias y el postureo", está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa y Sofía Otero. 

Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X