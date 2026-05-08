Presentamos en primicia el tráiler de “Cada día nace un listo”
La comedia negra de acción de Arantxa Echevarría (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”), en la que participa EITB, llegará a los cines el 5 de junio. La sátira, en la que caben “la picaresca, la ambición, las falsas apariencias y el postureo", está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa y Sofía Otero.
Te puede interesar
Javier Giner estrenará su primer largometraje el 30 de octubre
En “Esta soledad”, el cineasta barakaldés, autor de la premiada serie Yo adicto, retrata “con ternura feroz a dos jóvenes que sobreviven en un estado de confusión y soledad”.
El FANT preestrena la película "Bajo tus pies"
La 32ª edición del festival Fant Bilbao se celebrará del 8 al 16 de mayo, pero antes ofrece este lunes la película "Bajo tus pies", largometraje del director Cristian Bernard con la presencia de Urko Olazabal, Sofía Otero, con los que hemos hablado, e Ibai Atanes.
El Festival de Cine y Derechos Humanos premia “Sucia” y “Black water”
El documental de Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar recibirá esta noche el premio del público al mejor largometraje, mientras que a “Black water”, del navarro Natxo Leuza, le corresponde el premio Amnistía Internacional. El festival premiará hoy, en su gala de clausura, al cineasta vasco Imanol Uribe.
Imanol Uribe: "Me ha guiado la lucha contra la intolerancia"
El cineasta vasco, autor de La fuga de Segovia, La muerte de Mikel, Días contados y El rey pasmado, recibirá este jueves el premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebsatián gracias a su cine "apegado a la realidad".
Lara Izagirre rueda una versión contemporánea, urbana y en euskara de “Yerma”
El tercer largometraje de la cineasta, protagonizado por Ane Pikaza y Aitor Borobia, está escrito junto a la dramaturga María Goiricelaya, que ya llevó la obra de Lorca al teatro.
El cine vasco da la bienvenida a Maialen Beloki
José Luis Rebordinos, que dará el relevo a Beloki a final de año, y los cineastas Koldo Almandoz y Lara Izagirre valoran la designación de Beloki como directora del Zinemaldia.
Maialen Beloki dirigirá el Zinemaldia a partir de 2027
Beloki ha sido elegida por unanimidad por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián como sucesora de José Luis Rebordinos.
Lander Garro: "La memoria es un personaje más en 'Lutxi eta zuhaitza'"
El documental narra la historia de la miembro de ETA Lucía Urigoitia, fallecida en extrañas circunstancias en 1987, en Pasaia, a manos de la Guardia Civil.
'I lit the Fire!', de Valeria Lemesevskaya, ha sido la mejor película del Festival Punto de Vista
El jurado ha elegido el documental de la directora bielorrusa como mejor película de la Sección Oficial del Festival de Cine Documental de Navarra. El premio al mejor cortometraje, auspiciado por EITB, se ha otorgado a '3cm of Complexity', de Anna Vasof