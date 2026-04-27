'I lit the Fire!', de Valeria Lemesevskaya, ha sido la mejor película del Festival Punto de Vista

El jurado internacional de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, Punto de Vista ha elegido 'I lit the Fire!', de Valeria Lemesevskaya, como mejor película de la Sección Oficial del festival.

El jurado, formado por Beatriz Navas, Catarina Boieiro y Daphne Xu, cree que se trata de una película "con un pulso energético distintivo que reflexiona sobre la idea de hogar y revela la vida con una fuerza convincente y contagiosa".

Por su parte, el Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección ha sido para Víctor Ladera por 'Sin ton ni son'. El premio al mejor cortometraje, auspiciado por EITB, se ha otorgado a '3cm of Complexity' de Anna Vasof. El jurado ha puesto en valor que la cineasta, "a través de inventos lúdicos, pone al descubierto el absurdo y las contradicciones inherentes a los sistemas e instituciones de los que dependemos".

Por otro lado, el Premio Especial del Público a la Mejor Película ha sido para 'Krakatoa' de Carlos Casas; y el Premio de la Juventud a la Mejor Película, que cuenta con la colaboración del Instituto Navarro de la Juventud, para 'Fomos Ficando Sós' de Adrián Canoura.