'I lit the Fire!' Valeria Lemesevskayaren filma izan da Punto de Vista jaialdiko lanik onena

Epaimahaiak bielorrusiar zuzendariaren dokumentala aukeratu du Nafarroako Zinema Dokumentalaren Jaialdiko Sail Ofizialeko film luze onentzat. Film labur onenaren saria, EITBk babestutako golardoa, '3cm of Complexity' Anna Vasofen filmari eman diote.

I lit the Fire! de Valeria Lemesevskaya, ganador del premioa al mejor largometraje del festival de cine documental Punto de Vista
'I lit the Fire!'
EITB

'I lit the Fire!' Valeria Lemesevskayaren filma izan da, nazioarteko epaimahaiaren arabera, Punto de Vista Zinema Dokumentalaren Nafarroako Nazioarteko Jaialdiko Sail Ofizialeko pelikularik onena.

Beatriz Navasek, Catarina Boieirok eta Daphne Xuk osatu dute epaimahaia, eta ebatzi dute “energía pultsu berezigarria” duen filmak “etxearen kontzeptuari buruzko” hausnarketa bultzatzen duela eta “indar sinesgarri eta kutsagarri” bat bezala aurkezten duela bizitza. 

Bestalde, Zuzendari Onenaren Jean Vigo saria Victor Laderak eraman du, “Sin ton ni son” pelikulari esker. Film labur onenaren saria, EITBk banatzen duena, “3 cm of Complexity” Anna Vasofen pelikularentzat izan da. Epaimahaiaren ustez, “asmamen ludikoen bidez, mendean gauzkaten sistema eta erakundeek berezkoak dituzten zentzugabekeria eta kontraesanak” agerian uzten ditu.

Bestalde, film onenaren publikoaren sari berezia “Krakatoa” Carlos Casasen filmak irabazi du; eta pubiko gaztearena “Fomos ficando sós” ADrian Caourarenak. 

 

