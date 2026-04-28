El cine vasco da la bienvenida a Maialen Beloki
José Luis Rebordinos, que dará el relevo a Beloki a final de año, y los cineastas Koldo Almandoz y Lara Izagirre valoran la designación de Beloki como directora del Zinemaldia.
El Consejo de Administración del Zinemaldia, integrado por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura, designó anoche por unanimidad a Maialen Beloki (San Sebastián, 1983) como nueva directora del certamen.
Subdirectora del Festival Internacional de Cine de San Sebastián desde 2016, “su incorporación refuerza la apuesta por un perfil que combina visión estratégica, conocimiento del sector y compromiso con el desarrollo cultural”, ha subrayado el Zinemaldia en comunicado.
José Luis Rebordinos, su antecesor en el cargo que dejará la dirección el 31 de diciembre de este año, ha dado la bienvenida a Beloki: “Me alegro inmensamente de que la persona designada por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián sea alguien de mi equipo”.
“Una vez realizado el nombramiento, en los próximos meses mi obligación es trabajar estrechamente con Maialen para que llegue a enero de 2027 con el mayor conocimiento posible del Festival. En este caso no será difícil porque ella es parte del comité de Dirección como subdirectora y, por tanto, conoce bien los entresijos del Festival”, ha dicho Rebordinos, que se encuentra ausente de San Sebastián.
La cineasta Lara Izagirre (Un otoño sin Berlín, Nora) también valora positivamente el relevo en la dirección: "Es una gran noticia para la industria del cine vasco y el cine en general.. Nos ha puesto muy contentas a un montón de personas".
El cineasta Koldo Almandoz (Oreina, Hondar ahoak, Zeru ahoak...), por su parte, ha señalado que se trata de un cambio "lógico y razonable", y ha valorado postivamente el conocimiento de Beloki sobre el cine vasco e internacional.
Así, el director ha manifestado que, en el caso de pedir algo, le pediría que tuviera y mantuviera su "criterio" y que ayude a "establecer un terreno sólido para poder seguir haciendo cine más allá de la burbuja actual".
Zinemaldia
Maialen Beloki dirigirá el Zinemaldia a partir de 2027
Beloki ha sido elegida por unanimidad por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián como sucesora de José Luis Rebordinos.
Te puede interesar
Maialen Beloki dirigirá el Zinemaldia a partir de 2027
Beloki ha sido elegida por unanimidad por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián como sucesora de José Luis Rebordinos.
Lander Garro: "La memoria es un personaje más en 'Lutxi eta zuhaitza'"
El documental narra la historia de la miembro de ETA Lucía Urigoitia, fallecida en extrañas circunstancias en 1987, en Pasaia, a manos de la Guardia Civil.
'I lit the Fire!', de Valeria Lemesevskaya, ha sido la mejor película del Festival Punto de Vista
El jurado ha elegido el documental de la directora bielorrusa como mejor película de la Sección Oficial del Festival de Cine Documental de Navarra. El premio al mejor cortometraje, auspiciado por EITB, se ha otorgado a '3cm of Complexity', de Anna Vasof
El audiovisual vasco da un paso histórico: creará su propia academia de cine
La futura academia nace con la voluntad de constituirse como un "espacio inclusivo, plural y representativo" orientado a impulsar el desarrollo del sector. La iniciativa ha sido respaldada por unanimidad por más de 150 profesionales.
El Silver Film Festival comienza en Bilbao con un reconocimiento a la actriz Elena Irureta
Bajo el lema Amor & Sexo (sin edad), este lunes se ha inaugurado en Bilbao el Silver Film Festival, que tiene como punto de mira a las personas mayores de 60 años. Hasta el 24 de abril, el festival acogerá diversas actividades y, hoy, la actriz Elena Irureta ha sido galardonada con el premio EITB Silver.
El Zinemaldia dedicará una retrospectiva a José Giovanni
El cineasta y novelista francés dirigió una quincena de películas y trabajó junto a Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, o Jacques Deray
La Semana de Cine Obrero premia al guionista Paul Laverty
El guionista escocés, que ha trabajado sobre todo con los cineastas Ken Loach e Iciar Bollain, ha sido galardonado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo en la gala de clausura de la Semana de Cine Obrero.
Imanol Uribe, premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián
La película “Palestine 1936” inaugurará y “Rebuilding” clausurará la 23ª edición del encuentro cinematográfico.
Fant premiará a Bruno Martín y dedicará una exposición a la diseñadora de vestuario Nerea Torrijos
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao otorgará el premio Fantrobia, dedicado a una figura emergente, al director, guionista y actor madrileño, y estrenará la sección Fuera de Plano, dedicada a actividades en torno a la industria.