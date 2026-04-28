El cine vasco da la bienvenida a Maialen Beloki

El Consejo de Administración del Zinemaldia, integrado por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura, designó anoche por unanimidad a Maialen Beloki (San Sebastián, 1983) como nueva directora del certamen.

Subdirectora del Festival Internacional de Cine de San Sebastián desde 2016, “su incorporación refuerza la apuesta por un perfil que combina visión estratégica, conocimiento del sector y compromiso con el desarrollo cultural”, ha subrayado el Zinemaldia en comunicado.

José Luis Rebordinos, su antecesor en el cargo que dejará la dirección el 31 de diciembre de este año, ha dado la bienvenida a Beloki: “Me alegro inmensamente de que la persona designada por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián sea alguien de mi equipo”.

“Una vez realizado el nombramiento, en los próximos meses mi obligación es trabajar estrechamente con Maialen para que llegue a enero de 2027 con el mayor conocimiento posible del Festival. En este caso no será difícil porque ella es parte del comité de Dirección como subdirectora y, por tanto, conoce bien los entresijos del Festival”, ha dicho Rebordinos, que se encuentra ausente de San Sebastián.

La cineasta Lara Izagirre (Un otoño sin Berlín, Nora) también valora positivamente el relevo en la dirección: "Es una gran noticia para la industria del cine vasco y el cine en general.. Nos ha puesto muy contentas a un montón de personas".