DESIGNACIÓN

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El cine vasco da la bienvenida a Maialen Beloki

José Luis Rebordinos, que dará el relevo a Beloki a final de año, y los cineastas Koldo Almandoz y Lara Izagirre valoran la designación de Beloki como directora del Zinemaldia. 

Maialen Beloki Donostiako Zinemaldiko zuzendaria

Maialen Beloki fue escogida ayer como próxima directora del Zinemaldia

Euskaraz irakurri: Euskal zinemak ongietorria egin dio Maialen Belokiri
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EITB

Última actualización

El Consejo de Administración del Zinemaldia, integrado por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura, designó anoche por unanimidad a Maialen Beloki (San Sebastián, 1983) como nueva directora del certamen.

Subdirectora del Festival Internacional de Cine de San Sebastián desde 2016, “su incorporación refuerza la apuesta por un perfil que combina visión estratégica, conocimiento del sector y compromiso con el desarrollo cultural”, ha subrayado el Zinemaldia en comunicado.

José Luis Rebordinos, su antecesor en el cargo que dejará la dirección el 31 de diciembre de este año, ha dado la bienvenida a Beloki: “Me alegro inmensamente de que la persona designada por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián sea alguien de mi equipo”.

“Una vez realizado el nombramiento, en los próximos meses mi obligación es trabajar estrechamente con Maialen para que llegue a enero de 2027 con el mayor conocimiento posible del Festival. En este caso no será difícil porque ella es parte del comité de Dirección como subdirectora y, por tanto, conoce bien los entresijos del Festival”, ha dicho Rebordinos, que se encuentra ausente de San Sebastián.

La cineasta Lara Izagirre (Un otoño sin Berlín, Nora) también valora positivamente el relevo en la dirección: "Es una gran noticia para la industria del cine vasco y el cine en general.. Nos ha puesto muy contentas a un montón de personas". 

18:00 - 20:00

El cineasta Koldo Almandoz (Oreina, Hondar ahoak, Zeru ahoak...), por su parte, ha señalado que se trata de un cambio "lógico y razonable", y ha valorado postivamente el conocimiento de Beloki sobre el cine vasco e internacional.

Así, el director ha manifestado que, en el caso de pedir algo, le pediría que tuviera y mantuviera su "criterio" y que ayude a "establecer un terreno sólido para poder seguir haciendo cine más allá de la burbuja actual". 

18:00 - 20:00
Festival de Cine de San Sebastián Cine

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