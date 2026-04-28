Euskal zinemak ongietorria egin dio Maialen Belokiri

Jose Luis Rebordinosek, lekukoa emango dion zuzendariak, eta Koldo Almandoz eta Lara Izagirre zinemagileek Beloki Zinemaldiko buru izendatu izanaz hitz egin digute.

Maialen Beloki Donostiako Zinemaldiko zuzendaria

Maialen Beloki atzo izendatu zuten Donostiako Zinemaldiaren hurrengo zuzendaria

EITB

Zinemaldiko Administrazio Kontseiluak, Donostiako Udaleko, Gipuzkoako Aldundiko, Eusko Jaurlaritzako eta Espainiako Kultura Ministerioko ordezkariek osatzen duten erakundeak, Maialen Beloki (Donostia, 1983) izendatu zuen bart zinema jaialdiaren zuzendari berri.  

Beloki Zinemaldiaren zuzendariordeetako bat da 2016az geroztik, eta hura izendatzeak “ikuspegi estrategikoa, sektorearen ezagutza eta kultura garatzeko konpromisoa uztartzen dituen profil baten aldeko apustua” indartzen duela nabarmendu du Zinemaldiak.

Jose Luis Rebordinosek ongietorria helarazi dio Belokiri, aurtengo abenduaren 31n kargua haren esku utzi aurretik; “oso pozik nago Zinemaldiko Administrazio Kontseiluak nire lantaldeko pertsona bat izendatu duelako”.

“Izendapena gauzatuta, hurrengo hilabeteetan oso gertutik lan egin behar dut Maialenekin, 2027ko urtarrilera Zinemaldiaren gaineko ahalik eta ezaguera handienarekin irits dadin. Kasu honetan, ez da zaila izango, zuzendaritza taldeko kide baita, eta, hortaz, oso ondo ezagutzen dituelako jaialdiaren nondik norakoak”, esan du Rebordinosek, Donostiatik kanpo dela.

Lara Izagirre zinemagileak (Un otoño sin Berlín, Nora) ere ontzat jo du erreleboa: “Aldaketa oso pozgarria izan da industria osoarentzat, eta onena opa diot. Aldaketa polita da”.  

Koldo Almandoz zinemagileak (Oreina, Hondar ahoak, Zeru ahoak…), bestalde, “aldaketa logiko eta zentzuzkoa” dela adierazi du, eta Belokik euskal zinemaren eta nazioarteko zinemaren gaineko “ezagutza” duela erantsi du.

Hortaz, zerbait eskatzekotan, “kriterioa” izatea eskatuko liokeela azaldu du zinema zuzendariak, eta, “egungo burbuilaz haratago, lan egiteko aukera izaten jarraitzeko eremu sendoa ezartzen laguntzea”.

Zinemaldia Zinema

