El fiscal ve "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia" de los acusados de matar a Lukas Agirre
Tres personas se sentarán en el banquillo de acusados: el presunto autor del asesinato, el cooperador necesario (por dar la navaja al otro acusado) y una chica que habría encubierto el crimen. Hoy quedará conformado el jurado popular y el lunes comenzará el juicio, con las cuestiones previas. Fiscalía y acusación piden entre 22 y 25 años de cárcel.
Este viernes quedará conformado en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa el jurado popular que deberá resolver el juicio por el crimen de Lukas Agirre Izko, el joven hernaniarra de 24 años que murió apuñalado en la madrugada del día de Navidad de 2022 en San Sebastián.
Tres personas se sentarán en el banquillo de acusados: el presunto autor del asesinato, el cooperador necesario (por ser el que le dió la navaja al otro acusado) y una chica que habría encubierto el crimen.
En declaraciones a los medios antes de la primera jornada del juicio que arrancará el próximo lunes, el fiscal Jorge Bermúdez ha señalado que el Ministerio Fiscal ha formulado acusaciones porque entiende que "los hechos están suficientemente acreditados". En este contexto, ha asegurado que existen "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados".
El fiscal ha subrayado que durante la vista "se van a hacer valer" el testimonio de los agentes de policía, de los propios amigos de la víctima, y también "van a ser claves las pruebas periciales, forenses, y todo lo relacionado con los vestigios y los restos del delito". A su juicio, hay mucha prueba, "más que suficiente".
Por su parte, Eva María Cestafe Lete, abogada de oficio del presunto autor material del delito que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Zaballa, ha recordado que su defendido "se encuentra amparado bajo el derecho fundamental a la presunción de inocencia".
"Será en el juicio donde deberán esclarecerse los hechos ocurridos", ha señalado. Además, ha indicado que para la defensa "existen determinadas particularidades por llamarlo así, y que será, en el juicio donde deberá ventilarse" el caso.
La madre de Lukas Agirre, que declarará como testigo en el juicio, no va a poder estar presente en las sesiones previas a su declaración. No ha trascendido la fecha en la que acudirá.
El juicio puede prolongarse varias semanas y está previsto que los acusados sean los últiimos en declarar.
La Fiscalía pide 22 años de carcel para los dos hombres, por homicidio en el caso del primero y por colaboración en el caso del segundo. La familia, que ejerce la acusación particular, pide 25 años. Para la mujer piden entre 2 y 3 años.
Navidad de 2022
Agirre había celebrado la Nochebuena en una discoteca de la plaza de Okendo, en el centro de la capital gipuzkoana. Al salir, hacia las 06:00 horas, y cerca del Hotel Maria Cristina, hubo una discusión entre dos cuadrillas.
Entonces, según la Fiscalía, de forma "imprevisible y repentina", sin opción de "defensa", Lukas Agirre recibió dos navajazos, uno en un costado y otro en el cuello. Murió allí mismo, desangrado. El agresor, dice la Fiscalía, actuó "con intención de acabar con la vida de Lukas".
El crimen causó gran conmoción en Hernani, donde días después de la fatal agresión se llevó a cabo un multidinario acto de despedida y de apoyo a la familia. También se realizó en San Sebastián una concentración de repulsa que reunió a centenares de personas.
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