Lukas Agirre hiltzeaz akusatutakoen "errugabetasun presuntzioa suntsitzeko zantzu nahikoak" ikusten ditu fiskalak
2022ko Gabonetan gertatu zen krimenaz akusatuta, hiru pertsona eseriko dira aulkian: hilketaren ustezko egilea, beharrezko laguntzailea (hiltzaileari labana eman ziona) eta krimena estali zuen neska bat. Gaur osatuta geratuko da herri epaimahaia, eta astelehenean hasiko da epaiketa bera, aurretiazko gaiak aztertuta. Fiskaltzak eta akusazio partikularrak 22 eta 25 urte arteko kartzela zigorra eskatzen dute.
Ostiral honetan osatuta geratuko da Gipuzkoako Lurralde Auzitegian 2022ko Eguberri goizaldean Donostian labankadaz hil zen 24 urteko Lukas Agirre Izkoren krimena argitu beharko duen herri epaimahaia.
Hiru pertsona eseriko dira akusatuen aulkian: hilketaren ustezko egilea den gizona, horri labana eman zion beste gizon bat (beharrezko laguntzailea izatea leporatuta, horrek eman baitzion labana ustezko hiltzaileari) eta krimena estali zuen emakume bat.
Datorren astelehenean hasiko da asteak iraun dezakeen epaiketa. Gaur epaitegian hedabideei erantzunez Jorge Bermudez fiskalak adierazi duenez, Fiskaltzak akusazioak egin baditu "gertakariak behar beste egiaztatuta" daudelako da, eta testuinguru horretan ziurtatu du "akusatutakoen errugabetasun presuntzioa suntsitzeko zantzu nahikoa" daudela.
Fiskalak azpimarratu duenez, epaiketan polizia agenteen eta biktimaren lagunen lekukotzak baliatuko ditu, eta, bere hitzetan, "funtsezkoak izango dira froga perizialak eta forentseak, bai eta delituaren arrastoekin zerikusia duen oro ere". Fiskalaren iritziz, froga asko daude, "behar beste".
Eva Maria Cestafe Letek, Zaballako espetxean behin-behineko espetxealdian dagoen ustezko hiltzailearen ofiziozko abokatuak, bere aldetik, gogorarazi du bere defendatua "errugabetasun presuntzioaren oinarrizko eskubidearen babespean" dagoela.
"Epaiketan argitu beharko dira gertakariak", esan du. "Badaude defentsarako berezitasun jakin batzuk, nolabait esatearren", eta "epaiketan argitu beharko da kasua", erantsi du.
Lukas Agirreren amak lekuko gisa deklaratuko du epaiketan, eta, hori dela eta, lekukotza eman arte ezingo da epaiketa-gelan egon. Ez da jakitera eman noiz izango den hori.
Halaber, akusatuak deklaratzen azkenak izango direla aurreikusten da.
Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatu du bi gizonentzat, homizidioagatik batentzat eta laguntzeagatik bestearentzat. Akusazio partikularra den familiak 25 urte eskatu ditu. Emakumearentzat, berriz, 2 eta 3 urte bitarteko zigorrak eskatu dituzte.
Agirrek Okendo plazako diskoteka batean ospatu zuen Gabon gaua lagunekin, Gipuzkoako hiriburuaren erdialdean. Handik irten ostean, 06:00ak aldera, eta Maria Cristina hoteletik gertu, bi kuadrillaren arteko eztabaida izan zen.
Fiskaltzaren arabera, "ustekabean eta bat-batean", "defentsarako" aukerarik gabe, Lukas Agirrek bi labankada jaso zituen orduan, bata saihetsaldean eta bestea lepoan. Bertan hil zen, odolustuta. Erasotzaileak "Lukas hiltzeko asmoz" jardun zuen, Fiskaltzaren esanetan.
Krimenak atsekabe handia eragin zuen Hernanin. Zorigaiztoko erasoa gertatu eta egun batzuetara, Lukas agurtu eta familiari babesa erakusteko ekitaldi jendetsua egin zen bertan. Ehunka lagun bildu zituen elkarretaratzea egin zen Donostian hilketa izan osteko egunetan.
