Guardia Zibilak berretsi du Maialen Mazonen arrisku egoera "muturrekoa" zela
Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren laugarren egunean, ustezko hiltzailearen amak deklaratu du. Adierazi du semea "egoera normalean" ez dela halakorik egiteko gauza.
Maialen Mazon artatu eta Burrianatik (Castello) Gasteizera eraman zuen Guardia Zibileko agenteak berretsi du emakumearen arrisku egoera "muturrekoa" zela. Bere hitzetan, baldintza guztiak betetzen zituen muturreko arriskuan dagoen indarkeria matxistaren biktima gisa izendatzeko. Gogora ekarri du biktimaren zaintza Ertzaintzaren esku geratu zenean maila "baxura" jaitsi zutela arrisku mota.
Gasteizko hotel apartamentu batean hilda aurkitu zuten Mazon, 2023ko maiatzean, indarkeria zantzuekin. Biharamunean, haren bikotekidea atxilotu zuten, ustezko hiltzailea zelakoan. Hilketa hura argitzeko epaiketaren laugarren saioa egin da gaur Arabako Lurralde Auzitegian.
Akusazioak 45 urteko espetxe-zigorra eskatzen du gizonezkoarentzat, nahita egindako hilketa leporatuta. Defentsak, berriz, absoluzioa, gertakariak izan zirenean ustezko erasotzaileak nahasmendu psikikoak jota zegoela argudiatuta.
Bere deklarazioan, genero indarkerian aditua den agenteak azaldu du gizonezkoak behin eta berriz urratzen zuela urruntze agindua eta bikoteak liskar gogorrak izaten zituela, bi urteko alabaren aurrean. Bere hitzetan, "baldintza" guztiak betetzen zituen muturreko arrisku egoera zegoela esateko.
Halaber, gaineratu du emakumeak bere egoerari garrantzia kentzen ziola, eta ez zela benetan gertatzen ari zitzaionaz jabetzen. "Bera ez zen jabetzen zuen arriskuaz, gizonak ez ziola minik egingo esaten zuen eta ez zituen ulertzen ezartzen genizkion babes neurriak", esan du lekukoak.
Ustezko erasotzailearen amak ere deklaratu du gaurko saioan. Esan du bere semea "egoera normalean" ez dela halako zerbait egiteko gauza
Bestalde, beste bi lekukok azaldu dute hilketa izan zen egunean akusatua ikusi zutela kalean, oinetakoak odolez zikinduta zituela. Ez omen zuen edanda edota drogak hartuta zegoen itxurarik.
