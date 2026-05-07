Gutxienez sei kilometroko auto-ilarak AP-8 autobidean, Usurbilen, Irunerako noranzkoan

Lau autok istripua izan dute, eta erreietako bat itxita dago AP-8 autobidean, Usurbil parean, Irunerako noranzkoan. Bigarren istripu batek are gehiago zaildu du egoera, eta auto-ilara luzeak sortzen ari dira Irunerako noranzkoan.

EITB

AP-8an trafiko arazo handiak daude Usurbilen, Irunerako noranzkoan, 30. kilometroan izandako hainbat istripuren ondorioz.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, lau ibilgailuk talka egin dute, eta, ondoren, beste istripu bat gertatu da. Autobideko egoera zaildu du horrek.

Bi ezbeharren ondorioz, erreietako bat itxita dago, Irunerako noranzkoan, eta gutxienez sei kilometroko auto-ilarak sortu dira Donostia-Irunerako noranzkoan.

Larrialdietako eta trafikoa kudeatzeko zerbitzuak lanean ari dira ibilgailuak kentzeko eta zirkulazioa lehenbailehen berrezartzeko.

Trafikoa Gizartea

