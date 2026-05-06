Loteria txartelak kontratuak al dira? Abokatu batek argituko digu

IGORRE (BIZKAIA), 22/12/2025.- El número 90.693, agraciado con el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, ha sido vendido en la administración de la calle Lehendakari Aguirre de Igorre (Bizkaia), que tenía consignadas 48 series y tres décimos que supondrían más de 24 millones de euros. EFE/ Miguel Toña
EITB

Arratiko Zekorrak errugbi taldeak aitortu duenez, Gabonetako Loterian behar baino 225 txartel gehiago saldu zituen, eta, beraz, 80 bat lagunek ezin izan dute saria jaso. Txartel bakoitzari 10.000 euro dagozkio, 2,2 milioi euro inguru dira guztira. Dagoeneko 21 salaketa daude. Abokatu batek argitu duenez, klubak erantzukizun zibila izan dezake, eta baita penala ere.

