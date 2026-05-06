19 urteko kartzela zigorra ezarri diote Jerome Verin boxeolari ohiari, Eric Courdy hiltzeagatik

2024ko uztailaren 11n, eztabaida baten ostean, Jerome Verinek eraso egin zion Eric Courdyri autobus geltoki batean, eta sei egun koma egon eta gero hil zen. 

pauko auzitegia
Paueko Auzitegia, artxiboko irudi batean. EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea


Paueko Zigor Auzitegiak 19 urteko kartzela zigorra ezarri dio Jerome Verin boxeolari ohiari, 2024ko Baionako bestetan Eric Courdy hil baitzuen. 

2024ko uztailaren 11n, Baionako bestetan, Eric Courdyri eraso egin zion Jerome Verin boxeolari ohiak, eztabaida baten ostean, autobus geltoki batean. 

Sei egun koman eman ondoren, ospitalean hil zen.

Aste honetan egin den epaiketan, 2024ko uztailaren 11n, biktimari bi ukabilkada bortitz eman zizkiola aitortu zuen eta barkamena eskatu zion biktimaren familiari.

Boxeolari ohiak aurrekari sorta luzea du: 17 aldiz kondenatu dute; 12, indarkeriagatik. 

