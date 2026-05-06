Hantabirus kasu bat atzeman dute Suitzan

Pazientea hainbat kutsatze detektatu diren gurutzaontzian bidaiatu zuen, eta Zurichen tratatzen ari dira, medikuen zaintzapean.

Praia (Cape Verde), 04/05/2026.- Dutch cruise ship MV Hondius (back) is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO
Argazkia: EFE
EITB

EITB

Azken eguneratzea

Suitzako Gobernuak baieztatu duenez, hantabirusa duen pertsona bat atzeman dute herrialdean, eta Zurichen ospitaleratuta dago.

Agintariek zehaztu dutenez, hainbat kasu atzeman diren gurutzaontzian bidaiatu zen gizonezkoa eta duela gutxi itzuli da. Ondorioz, kutsatzearen jatorria herrialdetik kanpo dago.

Suitzako Gobernuak ziurtatu duenez, ez dago arriskurik herritarrentzat une honetan, eta egoera kontrolpean dago. Era berean, ohiko osasun-protokoloak aplikatu dituzte kutsatze gehiago saihesteko.

