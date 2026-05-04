EKIALDE HURBILEKO GERRA

Ormuz zeharkatzen saiatzen diren ontziei eraso egingo diela ohartarazi du Iranek

Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuek Ormuzko itsasartean harrapatuta dauden itsasontziak "askatzeko" operazioa iragarri du gaurtik aurrera. 

ORMUZ, 28/04/2026.- El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril. Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM. EFE/ CENTCOM - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Ormuzko itsasartea. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango Armadak astelehen honetan ohartarazi duenez, Ormuzko itsasartea baimenik gabe zeharkatzen saiatzen diren itsasontziei eraso egingo die.

Erasoak saihestu eta bertatik segurtasunez igaro ahal izateko, Irango Indar Armatuekin koordinatzeko agindu die. 

Ohartarazpen hori iritsi aurretik, Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du Ormuzko itsasartean harrapatuta dauden ontziak askatzeko operazioa hasiko dela astelehen honetan. 

"Askatasun proiektua" delakoaren baitan, Ameriketako Estatu Batuek 100 aireontzi, droneak eta 15.000 militar baino gehiago mobilizatuko dituzte. 

Pasa den otsailaren 28an AEBk eta Israelek Iranen aurkako gerra abiatu ostean, Iranek Ormuzko itsasartea itxi zuen. Halaber, helmuga edo irteera Irango portuetan duten ontziak blokeatzen ditu AEBk. 

