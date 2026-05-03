LEGEZ KANPOKO FESTA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

33 intoxikatu, 600 isun eta bi obus desaktibatuta, hiru egun iraun dituen 'rave' jendetsu batean, Frantzian

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Le teknival izeneko ravean, 40.000 lagun elkartzera iritsi ziren larunbatean. Legez kanpoko musika topaketa hauek debekatzeko prozesu legegilea martxan da Frantzian, eta hain zuzen ere, horren kontra protesta egiteko antolatu zuten jaia, Barne ministroaren jaioterrian, eremu militar batean.

Frantzia Frantziako Gobernua Europa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X