Kubako Gobernuaren erantzuna, Trumpek "berehala" esku-hartzeko mehatxua egin ostean: "Ez gaitu kikilduko"
"Iranekin amaitu eta ia berehala", Kubaren "kontrola" hartzeko mehatxua egin zuen ostiralean AEBetako buruak. Era berean, Kubaren zein haren laguntzaileen kontrako zigor berriak iragarri zituen.
Bruno Rodriguez Kubako Atzerri gaietarako ministroak Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak atzo egindako mehatxu adierazpenei erantzun die, ez dituztela "kikilduko" aldarrikatuz.
"Kubatarrok ez gara ikaratzen. Herriaren erantzun irmoa da eta Iraultzari emandako babesa agerian geratu zen Maiatzaren Lehenean", idatzi du Rodriguezek sare sozialetan, bezperan Gobernuaren alde egindako mobilizazio jendetsuei erreferentzia eginez.
Bere ustez, Trumpen "eraso militarraren mehatxu berriak Kubaren aurkako erasoa maila arriskutsuetara igotzen du" eta guztia "elite batzuen nahia asetzeko" dela ere gaineratu du, Florida hegoaldeko komunitate kubatar-amerikarrari erreferentzia eginez.
Trumpen mehatxua
Trumpek atzo, ostirala, iragarri zuenez, "ia berehala" hartuko duela Kubaren "kontrola", baina lehendabizi Iranen "lana" amaituko duela.
Egun berean, Trumpen Administrazioak uhartearen aurkako zigorrak areagotzen dituen agindua sinatu zuen. Neurri berri hauek zuzenean eragiten diete Kubako ekonomiaren zutabe diren energia, defentsa, meatzaritza eta finantza zerbitzuen sektoreei.
Agindu exekutibo berriaren arabera, bertan jarduten duen edo Kubako Gobernuarekin negozioak egiten dituen edozein pertsona edo enpresari erabat blokeatuko zaizkio AEBetan dituen aktiboak.
Trumpen Administrazioak Habanaren gaineko presioa areagotu zuen urtarrilean petrolio-blokeoa ezarriz. Kubako erregimena aldatzea dela presio honen guztiaren helburua, esan izan du behin baino gehiagotan Trumpek.
Saif Abukeshek ekintzailea 'shock' egoeran dago eta gose greba hasi du
Global Sumud Flotillako ekintzaileak legez ordezkatzen dituen Israelgo Adalah erakundeak baieztatu du Shikmako atxilotze zentroan (Ashkelon hirian) daudela Thiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshek. Bestalde, salatu du kartzelan daudenetik tratu txarrak jasaten ari direla bi ekintzaileak, bai eta "galdeketa ilegalak" ere.
Boris Pistorius Alemaniako Defentsa ministroak adierazi du AEBk soldadu estatubatuarrak Alemaniatik partzialki erretiratzea aurreikus zitekeela, baina erabaki horrek "argi uzten du Europak ardura handiagoa hartu behar duela bere segurtasuna bermatzeko". AEBko armadak 36.000 soldadu baino gehiago ditu bertan aktibo.
AEBko presidenteak ostiral honetan Kongresuari helarazitako gutun batean baieztatu du Ekialde Hurbileko erasoak "eten" egin direla, nahiz eta eskualdean indar militarrei eutsi eta Teheranekin dituen negoziazioak baketik urrun egon.
Europako Batzordeak gezurtatu egin ditu Estatu Batuetako presidenteak egindako salaketak, eta muga-zergen neurri berrien aurrean bere interesak babesteko "aukerak" zabalik dituela ohartarazi du.
Bi ekintzaile, Saif Abukeshek jatorri palestinarreko espainiarra eta Thiago Avila brasildarra, atxikita ditu Israelek, eta Espainiako eta Brasilgo gobernuek berehala askatzeko eskatu dute.
Europa, Amerika, Asia edota Afrikako hirietan martxa jendetsuak egin dituzte maiatzaren 1ean, soldata hobeagoak, lanaldiaren murrizketa eta prekarietatearen aurkako babes handiagoa aldarrikatzeko, besteak beste.
Trumpek onartu du Iranek "aurrerapausoak" eman dituela bere proposamenean, baina ez du baztertzen aukera militarra.
Destilazioa AA modelo baten ikasitakoak beste bati transmititzeko praktika da; horrela, modelo txikiago batek sare neuronal handiagoen jokabidea imita dezake.
Global Sumud Flotillak "legez kanpoko bahiketa" salatu du eta bi kide askatzeko nazioarteko presioa eskatu du; Israelek Gazaren aurkako itsas blokeoa defendatu du.