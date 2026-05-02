Kubako Gobernuaren erantzuna, Trumpek "berehala" esku-hartzeko mehatxua egin ostean: "Ez gaitu kikilduko"

"Iranekin amaitu eta ia berehala", Kubaren "kontrola" hartzeko mehatxua egin zuen ostiralean AEBetako buruak. Era berean, Kubaren zein haren laguntzaileen kontrako zigor berriak iragarri zituen. 

Kubako kanpo harremanetarako ministroa, Bruno Rodriguez artxiboko irudi batean. Argazkia: EuropaPress

Agentziak | EITB

Bruno Rodriguez Kubako Atzerri gaietarako ministroak Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak atzo egindako mehatxu adierazpenei erantzun die, ez dituztela "kikilduko" aldarrikatuz.

"Kubatarrok ez gara ikaratzen. Herriaren erantzun irmoa da eta Iraultzari emandako babesa agerian geratu zen Maiatzaren Lehenean", idatzi du Rodriguezek sare sozialetan, bezperan Gobernuaren alde egindako mobilizazio jendetsuei erreferentzia eginez.

Bere ustez, Trumpen "eraso militarraren mehatxu berriak Kubaren aurkako erasoa maila arriskutsuetara igotzen du" eta guztia "elite batzuen nahia asetzeko" dela ere gaineratu du, Florida hegoaldeko komunitate kubatar-amerikarrari erreferentzia eginez.

Trumpen mehatxua

Trumpek atzo, ostirala, iragarri zuenez, "ia berehala" hartuko duela Kubaren "kontrola", baina lehendabizi Iranen "lana" amaituko duela.

Egun berean, Trumpen Administrazioak uhartearen aurkako zigorrak areagotzen dituen agindua sinatu zuen. Neurri berri hauek zuzenean eragiten diete Kubako ekonomiaren zutabe diren energia, defentsa, meatzaritza eta finantza zerbitzuen sektoreei.

Agindu exekutibo berriaren arabera, bertan jarduten duen edo Kubako Gobernuarekin negozioak egiten dituen edozein pertsona edo enpresari erabat blokeatuko zaizkio AEBetan dituen aktiboak.

Trumpen Administrazioak Habanaren gaineko presioa areagotu zuen urtarrilean petrolio-blokeoa ezarriz. Kubako erregimena aldatzea dela presio honen guztiaren helburua, esan izan du behin baino gehiagotan Trumpek.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
