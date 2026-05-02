El Gobierno de Cuba, tras la amenaza de intervención "inmediata" de Trump: "No nos dejamos amedrentar"
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha respondido este sábado con un "no nos dejamos amedrentar" a las declaraciones de la víspera del presidente de EE.UU. Donald Trump, quien aseguró que tomará el control de la isla "casi de inmediato".
"Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo", ha dicho en redes sociales Rodríguez en referencia a las masivas movilizaciones progubernamentales de la víspera, con decenas de miles de cubanos.
A su juicio, "la nueva amenaza clara y directa de agresión militar" de Trump "eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera", vinculando el nuevo paso del presidente de EE.UU. con las demandas de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.
La amenaza de Trump
Trump aseguró este viernes que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato", pero agregó que primero terminará con el "trabajo" en Irán y desplazará de vuelta al mar Caribe al portaavioones USS Abraham Lincoln.
Este mismo viernes la Administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.
Según la nueva orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno cubano se le bloquearán totalmente sus activos en EE.UU.
Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.
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