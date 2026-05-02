El Gobierno de Cuba, tras la amenaza de intervención "inmediata" de Trump: "No nos dejamos amedrentar"

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha respondido este sábado con un "no nos dejamos amedrentar" a las declaraciones de la víspera del presidente de EE.UU. Donald Trump, quien aseguró que tomará el control de la isla "casi de inmediato".



"Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo", ha dicho en redes sociales Rodríguez en referencia a las masivas movilizaciones progubernamentales de la víspera, con decenas de miles de cubanos.



A su juicio, "la nueva amenaza clara y directa de agresión militar" de Trump "eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera", vinculando el nuevo paso del presidente de EE.UU. con las demandas de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

