El activista Saif Abukeshek se encuentra en 'shock' y ha iniciado una huelga de hambre

El activista Saif Abukeshek se encuentra bien de salud, aunque en estado de shock, tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según ha explicado su mujer, Sally.

Sally ha sido informada de estos detalles por personal del consulado español en Tel Aviv, que han tenido este sábado un primer contacto con Abukeshek quien, junto al activista brasileño Thiago Ávila, ha sido trasladado a Israel tras ser arrestados en aguas cercanas a Grecia cuando participaban en la Global Sumud Flotilla.



El encuentro entre el personal del consulado y Saif no ha durado más de diez minutos y ha servido para confirmar que se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".



Saif iba en una embarcación de observación

Sally ha asegurado que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla para evitar afrontar una situación peligrosa y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación.

Los activistas de la Flotilla son trasladados a un centro de detención en Ashkelon, Israel

La organización Adalah, que representa legalmente a los activistas de la Flotilla Global Sumud en Israel, ha confirmado que el brasileño Thiago Ávila y Saif Abukeshek se encuentran en el centro de detención de Shikma, en la ciudad costera israelí de Ashkelon.



Según la misma fuente, los abogados de la organización han podido finalmente acceder al recinto para mantener consultas legales con los detenidos, tras no haber recibido respuesta previa a sus comunicaciones con las autoridades pese a contar con poderes notariales.



Fuentes del caso han indicado que ambos activistas arribaron previamente al puerto de Ashdod, cercano a Ashkelon, tras su traslado bajo custodia israelí.

