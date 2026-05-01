Trump acusa a la UE de violar el pacto comercial y elevará al 25 % el arancel a los coches

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a la Unión Europea (UE) de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y ha anunciado que, como consecuencia, elevará al 25 % el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25 %", ha escrito en Truth Social.

"Actualmente hay muchas plantas de automóviles y camiones en construcción, con una inversión superior a los 100 000 millones de dólares; una cifra récord en la historia de la fabricación de vehículos. Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto", ha añadido Trump.

El presidente de EE. UU. ha subrayado que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EE. UU. no se aplicará ningún arancel".

En cualquier caso, no está claro bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EE. UU.

Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.