Trump acusa a la UE de violar el pacto comercial y elevará al 25 % el arancel a los coches
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a la Unión Europea (UE) de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y ha anunciado que, como consecuencia, elevará al 25 % el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque.
"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25 %", ha escrito en Truth Social.
"Actualmente hay muchas plantas de automóviles y camiones en construcción, con una inversión superior a los 100 000 millones de dólares; una cifra récord en la historia de la fabricación de vehículos. Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto", ha añadido Trump.
El presidente de EE. UU. ha subrayado que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EE. UU. no se aplicará ningún arancel".
En cualquier caso, no está claro bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EE. UU.
Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.
Te puede interesar
Miles de trabajadores se movilizan en todo el mundo en defensa de sus derechos, y reclaman mejoras laborales
Ciudades de Europa, América, Asia y África han acogido este 1 de mayo multitudinarias marchas, en las que han reivindicado mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y mayor protección frente a la precariedad. Todo ello, en un contexto marcado por la incertidumbre global.
Irán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a Estados Unidos
Trump ha admitido que Irán ha hecho "progresos" en su propuesta, pero no descarta la opción militar.
Elon Musk admite que xAI entrenó Grok con los modelos de OpenAI mediante destilación
La destilación es una práctica que permite transmitir los aprendizajes de un modelo de IA a otro, posibilitando que un modelo más pequeño imite el comportamiento de redes neuronales más grandes.
Israel traslada a dos activistas de la flotilla detenida y libera al resto en Creta
La Global Sumud Flotilla denuncia “secuestro ilegal” y exige presión internacional para liberar a dos de sus miembros; Israel defiende el bloqueo naval a Gaza..
Trump se plantea la retirada de tropas estadounidenses de Italia y España: "¿Por qué no debería hacerlo?"
El presidente de Estados Unidos considera que algunos países europeos no le han ayudado cuando lo ha necesitado, recordando que Washington sí les ha ayudado en la guerra de Ucrania, cuando no tenía "nada que ver" con EE.UU.
El Ejército de Israel intercepta 22 barcos de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales
La operación ha tenido lugar a más de 1000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. El Ministerio de Exteriores israelí ha informado de la "detención" de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud y anuncia que desembarcarán en una playa griega. Las embajadas españolas en la zona están activadas para dar atención a los miembros con pasaporte español.
¿Qué es el manifiesto futurista Palantir y por qué se habla de tecnofascismo?
La tecnológica con sede en Silicon Valley ha sintetizado en 22 puntos la visión de tecno-oligarcas como Peter Thiel y Alex Karp sobre la democracia. Reclaman servicio militar obligatorio y hablan de una disuasión militar no basada en las armas atómicas, sino en la IA. Algunos críticos ven una propuesta de tecnofascismo.
Musk, el hombre más rico del mundo, afirma que fue "un tonto" al financiar a OpenAI
Musk declara por segundo día en una corte federal en Oakland (California) en una batalla legal que inició en 2024 contra la empresa matriz de ChatGPT, sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.
Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump
Putin y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025. Con todo, Zelenski insiste en un alto el fuego de al menos 30 días, lo que es rechazado por Moscú.