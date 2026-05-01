Guerra en Oriente Próximo
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Irán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a Estados Unidos

Teherán ya presentó una propuesta la semana pasada a Washington, a través de Islamabad, en la que ofreció una negociación en varias fases, aunque no convenció al presidente estadounidense.
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/04/2026.- An Iranian man waves Iran's national flag in front of a large billboard showing a portrait of the late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 April 2026. Iran and the US are expected to hold negotiations in Islamabad, Pakistan, following a recently agreed ceasefire. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Imagen de archivo de Teherán. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Iranek bake-negoziazioetarako proposamen berria bidali dio AEBri
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Agencias | EITB

Última actualización

Irán ha enviado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, ha informado este viernes la agencia oficial IRNA, que no ha ofrecido detalles del contenido de la proposición.

Teherán ya presentó una propuesta la semana pasada a Washington, a través de Islamabad, en la que ofreció una negociación en varias fases, con la primera de ellas centrada en el fin de la guerra y la reapertura de Ormuz por ambas partes y dejar la cuestión del programa nuclear iraní para más tarde.

Medios estadounidenses informaron que esa propuesta iraní no convenció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por retrasar las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Las conversaciones directas entre las dos partes se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval a sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

Irán, por su parte, mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.

Las dos partes mantuvieron un encuentro en Islamabad el 11 y 12 de abril, en la reunión de mayor nivel desde el triunfo de la revolución Islámica en 1979.

En ese encuentro, sin embargo, no lograron un acuerdo para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 20 de febrero y que se encuentra detenida desde el alto el fuego del 8 de abril.

Estados Unidos Donald Trump Irán Oriente Próximo Internacional

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