Iranek negoziatzeko beste proposamen bat bidali dio AEBri

Joan den astean, Teheranek proposamen bat aurkeztu zion Washingtoni, Islamabaden bitartez, eta hainbat fasetako negoziazioa eskaini zion, baina ez zuen AEBko presidentea konbentzitu.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/04/2026.- An Iranian man waves Iran's national flag in front of a large billboard showing a portrait of the late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 April 2026. Iran and the US are expected to hold negotiations in Islamabad, Pakistan, following a recently agreed ceasefire. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Teherango artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Iranek negoziazioak abiatzeko beste proposamen bat helarazi dio Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuari, Pakistanen bitartez, IRNA agentzia ofizialak gaur zabaldu duenez, baina ez du proposamenaren edukiaren xehetasunik eman.

Teheranek joan den astean ere aurkeztu zion proposamen bat Washingtoni, Islamabaden bidez. Orduko hartan, negoziazioa hainbat fasetan egitea eskaini zuen, lehenengoan gerrari amaiera ematea eta bi aldeek Ormuzko itsasartea berriz irekitzea proposatuta, Irango programa nuklearraren auzia gerorako utzita.

AEBko hedabideen arabera, proposamen hark ez zuen Donald Trump presidentea konbentzitu, programa nuklearrari buruzko elkarrizketak atzeratzen zituelako.

Bi aldeen arteko elkarrizketa zuzenak bertan behera daude gaur egun. Iranek uko egin dio AEBko ordezkariekin esertzeari AEBk Irango portu eta ontziei ezarritako itsas blokeoari eusten dion bitartean. Neurri horren bidez, Washingtonek Irango ekonomia ito nahi du.

Bestalde, Iranek Ormuzko itsasarteko trafikoa kontrolatzen jarraitzen du. Munduko petrolioaren % 20 igarotzen da pasabide estrategiko horretatik, eta egoerak erregaiek gora egitea eragin du.

Bi aldeak Islamabaden elkartu ziren apirilaren 11n eta 12an. 1979ko Iraultza Islamikoak garaipena lortu zuenetik maila gorenean izandako bilera izan zen.

Topaketa horretan, ordea, ez zuten adostasunik lortu gerra amaitzeko. Gatazka AEBk eta Israelek abiatu zuten Iranen aurka otsailaren 20an, eta apirilaren 8an su-etena ezarri zutenetik geldirik dago.

