Iranek negoziatzeko beste proposamen bat bidali dio AEBri
Joan den astean, Teheranek proposamen bat aurkeztu zion Washingtoni, Islamabaden bitartez, eta hainbat fasetako negoziazioa eskaini zion, baina ez zuen AEBko presidentea konbentzitu.
Iranek negoziazioak abiatzeko beste proposamen bat helarazi dio Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuari, Pakistanen bitartez, IRNA agentzia ofizialak gaur zabaldu duenez, baina ez du proposamenaren edukiaren xehetasunik eman.
Teheranek joan den astean ere aurkeztu zion proposamen bat Washingtoni, Islamabaden bidez. Orduko hartan, negoziazioa hainbat fasetan egitea eskaini zuen, lehenengoan gerrari amaiera ematea eta bi aldeek Ormuzko itsasartea berriz irekitzea proposatuta, Irango programa nuklearraren auzia gerorako utzita.
AEBko hedabideen arabera, proposamen hark ez zuen Donald Trump presidentea konbentzitu, programa nuklearrari buruzko elkarrizketak atzeratzen zituelako.
Bi aldeen arteko elkarrizketa zuzenak bertan behera daude gaur egun. Iranek uko egin dio AEBko ordezkariekin esertzeari AEBk Irango portu eta ontziei ezarritako itsas blokeoari eusten dion bitartean. Neurri horren bidez, Washingtonek Irango ekonomia ito nahi du.
Bestalde, Iranek Ormuzko itsasarteko trafikoa kontrolatzen jarraitzen du. Munduko petrolioaren % 20 igarotzen da pasabide estrategiko horretatik, eta egoerak erregaiek gora egitea eragin du.
Bi aldeak Islamabaden elkartu ziren apirilaren 11n eta 12an. 1979ko Iraultza Islamikoak garaipena lortu zuenetik maila gorenean izandako bilera izan zen.
Topaketa horretan, ordea, ez zuten adostasunik lortu gerra amaitzeko. Gatazka AEBk eta Israelek abiatu zuten Iranen aurka otsailaren 20an, eta apirilaren 8an su-etena ezarri zutenetik geldirik dago.
Zure interesekoa izan daiteke
Israelek Global Sumud Flotillako bi ekintzaile eraman eta gainerakoak askatu ditu Kretan
Global Sumud Flotillak "legez kanpoko bahiketa" salatu du eta bi kide askatzeko nazioarteko presioa eskatu du; Israelek Gazaren aurkako itsas blokeoa defendatu du.
Trump, Italian eta Espainian dituen tropa estatubatuarrak erretiratzeaz: "Zergatik ez nuke egin behar?"
Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen ustez, Europako herrialde batzuek ez diote lagundu behar izan duenean, Washingtonek Ukrainako gerran lagundu arren, AEBrekin "zerikusirik" ez badu ere.
Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako 22 ontzi atzeman ditu nazioarteko uretan
Erasoa nazioarteko uretan egin du, Israeldik 1.000 kilometrora. Israelgo Atzerri Ministerioak jakinarazi duenez, 175 ekintzaile atxilotu dituzte. Azken orduetan, Greziako hondartza batean utziko dituztela jakinarazi dute. Israelen eta inguruetan dauden Espainiako enbaxadak aktibatuta daude bertako pasaportea duten atxilotuak artatu ahal izateko.
Teknofaxismoa ala utopia teknologikoa: Zer da Palantir manifestu futurista?
Silicon Valleyn egoitza duen Palantir Technologies enpresak 22 puntutan laburbildu du Peter Thiel eta Alex Karp tekno-oligarken demokraziari buruzko ikuspegia. Derrigorrezko zerbitzu militarra aldarrikatzen dute, baita adimen artifizialean oinarritutako disuasio militarra ere. Pentsalari batzuek teknofaxismoarekin lotu dute.
Muskek, munduko gizonik aberatsenak, "inozoa" izan zela dio, OpenAI finantzatzeagatik
Muskek bataila legal bati ekin zion 2024an ChatGPTren ardatz den enpresaren, Sam Altman eta Greg Brockman fundatzaileen, eta horien bazkide nagusi Microsoften aurka. Kontratua ez betetzea eta bidegabe aberastea leporatzen die. Bigarren egunez ari da deklaratzen Oaklandeko gorte federal batean (Kalifornia).
Putinek su-etena proposatu du Ukrainan, maiatzaren 9rako, eta Trumpek babesa eman dio
Putinek eta Ukrainako lider Volodimir Zelenskik antzeko bi tregoa labur adostu zituzten 2025ean. Nolanahi ere, Zelenskik gutxienez 30 eguneko su-etena eskatzen du, baina Moskuk uko egin dio horri.
Arabiar Emirerri Batuek LPEEtik erretiratuko direla iragarri dute, Ormuzeko itsasarteko krisia dela eta
1967tik LPEEko kide izan zen Arabiar Emirerri Batuetatik irteteak desordena eragin eta taldea ahuldu dezake, petrolio ekoizleen prezio justu eta egonkorrak bermatzeko desadostasunak egon arren fronte batu bat erakutsi nahi izan baitu.
Zer da inor "biziraule izendatzea"? Etxe Zuriaren aurkako atentatu baten ondoren aktibatu ahal den protokoloa
AEBko presidentearen segurtasunari buruzko eztabaida puri-purian dagoela, zabaldu da ez zutela biziraule izendatzeko sistema ezartzea aurreikusi. Protokolo horren arabera, kabineteko kide bat isolatzen dute, atentaturen bat gertatuz gero presidente kargua har dezan.
Trumpek Jimmy Kimmel kaleratzea eskatu du, Etxe Zuriari buruz egindako parodiagatik
Ostegunean, Jimmy Kimmel Live programan, Kimmelek Etxe Zuriko korrespontsalen afaria animatzeko aukeratutako komediantea izan balitz esango lukeenaz parodia egin zuen. Parodiaren une batean, Kimmelek esan zuen: "Begira Melaniari, hain ederra. Trump anderea, alargundu zain dagoenaren distira duzu". Etxe Zuriko maizterrek gaitzetsi egin zituzten hitzak; Melaniak "gorroto eta indarkeriaren" erretorikatzat jo ditu.