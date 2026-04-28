Trumpek Jimmy Kimmel kaleratzea eskatu du, Etxe Zuriari buruz egindako parodiagatik
Ostegunean, 'Jimmy Kimmel Live' programan, Kimmelek Etxe Zuriko korrespontsalen afaria animatzeko aukeratutako komediantea balitz esango lukeenaren parodia egin zuen. Parodiaren une batean, Kimmelek esan zuen: "Begira Melaniari, hain ederra. Trump anderea, alargundu zain dagoenaren distira duzu". Etxe Zuriko maizterrek gaitzetsi egin zituzten hitzak; Melaniak "gorroto eta indarkeriaren erretorika"-tzat jo ditu.
Melania Trumpek ABC kate estatubatuarrari eskatu bezala, Donald Trump presidenteak ere Jimmy Kimmel aurkezlea "berehala kaleratzeko" eskatu du.
"Jimmy Kimmel berehala kaleratu beharko lukete Disneyk eta ABCk", adierazi du Trumpek bere Truth Social sarean, eta komedianteak joan den osteguneko programan esandakoa "indarkeriarako dei arbuiagarria" dela esan du.
"Hori esan eta biharamunean, ero bat Etxe Zuriko korrespontsalen afari-aretoan sartzen saiatu zen, eskopeta batekin, pistola batekin eta hainbat labanarekin. Arrazoi nabarmen eta maltzur batengatik zegoen han. Ulertzen dut normalean hark esandako ezeren aurrean erreakzionatuko ez lukeen hainbeste jende suminduta egotea Kimmelek indarkeriarako egindako dei arbuiagarriagatik", adierazi du Trumpek bere sare sozialean.
Kimmelek ziurtatu duenez, "ez zen, ezta gutxiagorik ere, hilketarako deia izan". Trump senar-emazteen adin desberdintasunari buruzko "txiste erraz" bat zela esan du, "Donaldek ia 80 ditu eta Melania ni baino gazteagoa da", azaldu du aurkezleak.
Iaz, ABC kateak bertan behera utzi zuen Kimmelen saioa, irailaren 10ean hil zuten Charlie Kirk ekintzaile kontserbadoreari buruzko iruzkinak egin ostean. Orduan ere Kimmel kaleratzea eskatu zuen presidenteak.
AEBn indarkeria politikoa "beti" egon izan dela adierazi du Trumpek
AEBko presidenteak ez du uste indarkeria politiko gehiago dagoela, baina ohartarazi du demokraten gorroto diskurtsoa "arriskutsua" dela.
Siziliatik 50 ontzitik gora itsasoratuta, Gazara bidean da Global Sumud Flotillaren misiorik handiena
Global Sumud Flotillak orain arte koordinatutako itsas mobilizazio zibil handiena dago martxan, eta eurekin doaz Open Arms erreskate-ontzia eta Greenpeacen Arctic Sunrise ontzia ere. "Horiek gure ondoan egoteak misioaren gaitasun operatiboa indartzen du eta erakusten du Israelen legez kanpoko blokeoari aurre egiteko eta sarbide humanitario segurua bermatzeko ahaleginen inguruko adostasun globala gero eta handiagoa dela", azpimarratu du Global Sumud Flotillak.
AEBrekin negoziatzen jarraitzeko "baldintza espezifikoak" ezarri dituztela adierazi du Iranek
Irango hedabideen arabera, Ormuzko itsasartea zabaltzeko eta programa nuklearrari buruzko negoziazioak atzeratzeko proposatu du Iranek. Ameriketako Estatu Batuetako Armada Irango portuak blokeatzen hasi zenetik 38 itsasontziri Ormuzko itsasartetik igarotzea galarazi die.
Washingtongo erasoaren ustezko egileak Trumpen Gobernuaren kontrako idatzi bat utzi zuen
1.052 hitz dituen manifestu horretan, AEBko presidentearen Administrazioko goi kargudunak lehenesten ditu helburuen artean, FBIko zuzendari Kash Patel salbu.
Trumpek esan du kristautasunaren kontrako arrazoiek bultzatuta jardun zuela tiroketaren ustezko egileak
Trumpek susmagarria "antikristaua" dela nabarmendu duen arren, AEBko fiskal nagusia zuhurrago agertu da; adierazi du gailu elektronikoen analisiak Administrazioaren aurkako erasoa izan dela egiaztatu duela, baina esan du ikerketak 24 ordu baino ez dituela bete eta arrazoi ofizialak analisipean jarraitzen dutela.
Txernobylgo tragediaren 40. urteurrena oroitu dute Ukrainan
Kieven, Txernobylgo heroien monumentuaren aurrean oroimen ekitaldia egin zuten bart, historiako hondamendi nuklearrik larriena gertatu zenetik 40 urte bete direnean. Leherketa gertatu eta gero, istripua izan zuen erreaktorera joan ziren larrialdi-zerbitzuetako taldeak omentzeko eraiki zen monumentua.
Irango Atzerri ministroa Pakistanera itzuli da, AEBrekin abiatutako negoziazioen egoitzara
Iranek, Israelek eta AEBk apirilaren 7 edo 8ra arte adostu zuten hasiera batean su-etena, baina luzatu egin dute negoziazioak bukatu arte.
AEBko Fiskaltzak uste du Trumpen gobernu osoa zuela helburu erasoak
Antza denez, tiroketaren egiletza egotzita atxilotu duten Cole Allen irakasle kaliforniarrak aitortu du bere asmoa zela Trumpen Gobernuko edozein kide akabatzea. Allenen asmoa Trump hiltzea zela baieztatzen bada, 2024tik AEBko presidentearen aurka egindako hirugarren atentatua litzateke gaurkoa.
Donald Trump onik atera dute, Etxe Zuriko korrespontsalen afarian eraso saiakera bat izan ostean
Ustezko erasotzailea atxilotu egin dute Washingtongo Hilton hotelean egiten ari ziren afariaren atarian izua eragin ostean.