Trumpek Jimmy Kimmel kaleratzea eskatu du, Etxe Zuriari buruz egindako parodiagatik

Ostegunean, 'Jimmy Kimmel Live' programan, Kimmelek Etxe Zuriko korrespontsalen afaria animatzeko aukeratutako komediantea balitz esango lukeenaren parodia egin zuen. Parodiaren une batean, Kimmelek esan zuen: "Begira Melaniari, hain ederra. Trump anderea, alargundu zain dagoenaren distira duzu". Etxe Zuriko maizterrek gaitzetsi egin zituzten hitzak; Melaniak "gorroto eta indarkeriaren erretorika"-tzat jo ditu. 

Jimmy Kimmel eta Donald Trump. Europa Press.
Agentziak | EITB

Melania Trumpek ABC kate estatubatuarrari eskatu bezala, Donald Trump presidenteak ere Jimmy Kimmel aurkezlea "berehala kaleratzeko" eskatu du. 

"Jimmy Kimmel berehala kaleratu beharko lukete Disneyk eta ABCk", adierazi du Trumpek bere Truth Social sarean, eta komedianteak joan den osteguneko programan esandakoa "indarkeriarako dei arbuiagarria" dela esan du.

'Jimmy Kimmel Live' saioaren osteguneko emanaldian, Kimmelek Etxe Zuriko berriemaileen afaria animatzeko aukeratutako komediantea balitz esango lukeenaren parodia egin zuen. Parodiaren une batean, Kimmelek esan zuen: "Hemen dago gure lehen dama. Begira Melaniari, hain ederra. Trump anderea, alargundu zain dagoenaren distira duzu". Hitzok gaitzetsi dituzte agintariak eta lehen damak, zeinak "gorrotozko eta indarkeriazko erretorikatzat" jo baituen.

"Hori esan eta biharamunean, ero bat Etxe Zuriko korrespontsalen afari-aretoan sartzen saiatu zen, eskopeta batekin, pistola batekin eta hainbat labanarekin. Arrazoi nabarmen eta maltzur batengatik zegoen han. Ulertzen dut normalean hark esandako ezeren aurrean erreakzionatuko ez lukeen hainbeste jende suminduta egotea Kimmelek indarkeriarako egindako dei arbuiagarriagatik", adierazi du Trumpek bere sare sozialean.

Kimmelek ziurtatu duenez, "ez zen, ezta gutxiagorik ere, hilketarako deia izan". Trump senar-emazteen adin desberdintasunari buruzko "txiste erraz" bat zela esan du, "Donaldek ia 80 ditu eta Melania ni baino gazteagoa da", azaldu du aurkezleak.

Iaz, ABC kateak bertan behera utzi zuen Kimmelen saioa, irailaren 10ean hil zuten Charlie Kirk ekintzaile kontserbadoreari buruzko iruzkinak egin ostean. Orduan ere Kimmel kaleratzea eskatu zuen presidenteak. 

