Jimmy Kimmelen programa bueltan da, Charlie Kirken hilketari buruzko iruzkinengatik bertan behera geratu ostean
"Jimmy Kimmel Live!" umorezko late night arrakastatsua ABC katera itzuliko da, saioa kendu izanak Ameriketako Estatu Batuetan sortutako polemikaren ostean.
Astearte honetatik aurrera Jimmy Kimmel umoregilearen programa entzutetsua (Jimmy Kimmel Live!) ABC katera itzuliko da, Charlie Kirk ekintzaile ultraeskuindarraren hilketari buruzko iruzkinengatik bertan behera geratu ostean.
Pasa den astean ABC kateak aipaturiko programa bertan behera uzteko erabakia hartu izanak polemika handia sortu du Ameriketako Estatu Batuetan, adierazpen-askatasunari eta zentsurari buruzko eztabaida erdigunean jarrita.
Halaber, elkartasun oldea jaso du Kimmelek, telebistako eta Hollywoodeko aktoreen aldetik.
Irailaren 15eko saioak ezinegon handia sortu zuen Etxe Zurian. Horren harira, Brendan Carr Komunikazioen Batzorde Federaleko arduradunak (Trumpek izendatutakoa) aurkezlea "zigortu" ezean telebista-katearen aurkako neurriak hartuko zituztela esan zion ABC kateari. Horren ondotik, saioa bertan behera uztea erabaki zuen ABCk.
Erabaki horrek Donald Trump AEBko presidentearen oniritzia izan zuen. Are gehiago, emititzeko baimena kentzeko mehatxua egin zien berarekin kritikoak diren hedabideei.
