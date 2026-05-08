SALAKETAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

10 salaketa Duranako ikastolako ikasturte amaierako bidaian adingabeei egindako ukituengatik eta estupefazienteak emateagatik

Bartzelonako Guardia Zibila ari da ikerketa zuzentzen, polizia judizial gisa, eta kasua Bartzelonako Guardiako Epaitegira bidali dute. Une honetan, zenbait adingabe eta lekukori deklarazioa hartzen ari dira, bidaiari asko zihoazelako itsas bidaian.

Ikasbidea ikastola, Duranan. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Duranako Ikasbidea Ikastolako ikasleen ikasturte amaierako bidaiaren kasuak ikerketapean jarraitzen du, aurkeztutako salaketen kopuruak gora egin ondoren.

EITBk jakin ahal izan duenez, guztira hamar salaketa erregistratu dira, horietatik zortzi Guardia Zibilean eta bi Ertzaintzan.

Guardia Zibilaren aurrean aurkeztutako salaketak ustezko ukituekin lotuta daude nagusiki, eta adingabeei estupefazienterik eman ote zitzaien ikusi beharko da, analisi toxikologikoen emaitzen zain.

Inplikatutako ikasleek 15 eta 16 urte bitartean dituzte eta DBHko 4. mailan ari dira, aipatu iturrien arabera.

Bartzelonako Guardia Zibila ari da ikerketa egiten, polizia judizial gisa, eta dagoeneko Bartzelonako Guardiako Epaitegira bidali du kasua. Une honetan, agenteak hainbat adingabe eta lekukori deklarazioa hartzen ari dira, itsas bidaian eskola-taldekoak ez diren bidaiari asko zihoazelako.

Bidaia Costa Crucerosen gurutzaldi batean egin zen, Bartzelonan hasi eta bukatu zena, Mediterraneoan zehar, lau eguneko iraupenarekin.

Salaketak Sexu erasoak Drogak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X