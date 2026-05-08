10 salaketa Duranako ikastolako ikasturte amaierako bidaian adingabeei egindako ukituengatik eta estupefazienteak emateagatik
Bartzelonako Guardia Zibila ari da ikerketa zuzentzen, polizia judizial gisa, eta kasua Bartzelonako Guardiako Epaitegira bidali dute. Une honetan, zenbait adingabe eta lekukori deklarazioa hartzen ari dira, bidaiari asko zihoazelako itsas bidaian.
Duranako Ikasbidea Ikastolako ikasleen ikasturte amaierako bidaiaren kasuak ikerketapean jarraitzen du, aurkeztutako salaketen kopuruak gora egin ondoren.
EITBk jakin ahal izan duenez, guztira hamar salaketa erregistratu dira, horietatik zortzi Guardia Zibilean eta bi Ertzaintzan.
Guardia Zibilaren aurrean aurkeztutako salaketak ustezko ukituekin lotuta daude nagusiki, eta adingabeei estupefazienterik eman ote zitzaien ikusi beharko da, analisi toxikologikoen emaitzen zain.
Inplikatutako ikasleek 15 eta 16 urte bitartean dituzte eta DBHko 4. mailan ari dira, aipatu iturrien arabera.
Bidaia Costa Crucerosen gurutzaldi batean egin zen, Bartzelonan hasi eta bukatu zena, Mediterraneoan zehar, lau eguneko iraupenarekin.
IKERKETA
Duranako Ikasbidea Ikastolako ikasbidaia batean hainbat neskari edalontzietara droga bota zieten ikertzen ari dira
EITBk jakin ahal izan duenez, Mediterraneoan barrena gurutzaontzi batean bidaiatu zuten gazteek, eta barkutik bertatik gazteek familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. Uste dute hainbat neskei edarira substantziaren bat bota zietela.
