Albiste izango dira: Duranako ikasturte amaierako bidaia, hantabirus agerraldia gurutzaontzian eta Igorren loteriaren saria kobratu ez dutenak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Duranako Ikasbidea ikastetxeko ikasturte amaierako bidaiaDuranako Ikasbidea ikastolako DBH4ko ikasleen ikasturteko amaierako bidaiaren gaineko ikerketa ireki dute Ertzaintzak eta Guardia Zibilak, bidaia horretan adingabeei droga hornitu zietelakoan. Mediterraneoan barrena gurutzaontzi batean bidaiatu zuten gazteek, eta itxura denez, bidaian zehar 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zien. 

Hantabirus agerraldia gurutzaontzianTenerifen ia dena prest dute, 'MV Hondius' gurutzaontziko bidaiariak lehorreratu eta aberriratzeko. Gurutzaontzia, azkenean, ainguratu bai baina ez da porturatuko. Bidaiariak bost laguneko taldetan eramango dituzte portura eta hortik hegazkinetara joango dira zuzenean. 

- Igorren loteriaren saria kobratu ez dutenakIgorren ezinegona eta haserrea dira nagusi Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina Gabonetako Loteriaren saririk kobratu ez duten herritarrek egin duten bileran. Dagoeneko 107 dira salaketa jarri duten kaltetuak. 

