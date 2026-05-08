Albiste izango dira: Duranako ikasturte amaierako bidaia, hantabirus agerraldia gurutzaontzian eta Igorren loteriaren saria kobratu ez dutenak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Duranako Ikasbidea ikastetxeko ikasturte amaierako bidaia: Duranako Ikasbidea ikastolako DBH4ko ikasleen ikasturteko amaierako bidaiaren gaineko ikerketa ireki dute Ertzaintzak eta Guardia Zibilak, bidaia horretan adingabeei droga hornitu zietelakoan. Mediterraneoan barrena gurutzaontzi batean bidaiatu zuten gazteek, eta itxura denez, bidaian zehar 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zien.
- Hantabirus agerraldia gurutzaontzian: Tenerifen ia dena prest dute, 'MV Hondius' gurutzaontziko bidaiariak lehorreratu eta aberriratzeko. Gurutzaontzia, azkenean, ainguratu bai baina ez da porturatuko. Bidaiariak bost laguneko taldetan eramango dituzte portura eta hortik hegazkinetara joango dira zuzenean.
- Igorren loteriaren saria kobratu ez dutenak: Igorren ezinegona eta haserrea dira nagusi Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina Gabonetako Loteriaren saririk kobratu ez duten herritarrek egin duten bileran. Dagoeneko 107 dira salaketa jarri duten kaltetuak.
Zure interesekoa izan daiteke
Gaur hasiko da Lukas Agirre hernaniar gaztearen hilketa argitzeko epaiketa
2022ko Gabonetan gertatu zen krimenaz akusatuta, hiru pertsona eseriko dira aulkian: hilketaren ustezko egilea, beharrezko laguntzailea (hiltzaileari labana eman ziona) eta krimena estali zuen neska bat. Gaur osatuko da herri-epaimahaia eta astelehenean hasiko dira deklarazioak. Fiskaltzak eta akusazioak 22 eta 25 urte arteko kartzela-zigorra eskatzen dute.
Dagoeneko 107 dira Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian salaketa jarri duten herritarrak
Behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak. 2,2 milioi euroko zuloa dago, saritutako txartel bakoitzari 9.600 euro dagozkio eta. Kaltetuak plataforma batean elkartzekotan dira.
Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian kaltetutakoen artean ziurgabetasuna eta haserrea da nagusi
Igorreko errugbi klubari loteria-partaidetzak erosi eta Gabonetako zozketan sarituak gertatu ostean, dagozkien diru-kopurua jaso ez duten kaltetuek haserre eta ziurgabetasun handiz bizi dute egoera. Dagoeneko salaketak jarri dituzte, eta gehienek uste dute iruzur egin dietela.
Duranako Ikasbidea Ikastolako ikasbidaia batean hainbat neskari edalontzietara droga bota zieten ikertzen ari dira
EITBk jakin ahal izan duenez, Mediterraneoan barrena gurutzaontzi batean bidaiatu zuten gazteek, eta barkutik bertatik gazteek familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. Uste dute hainbat neskei edarira substantziaren bat bota zietela.
Guardia Zibilak berretsi du Maialen Mazonen arrisku egoera "muturrekoa" zela
Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren laugarren egunean, ustezko hiltzailearen amak deklaratu du. Adierazi du semea "egoera normalean" ez dela halakorik egiteko gauza.
"Kuadrilla" kartelak iragarriko ditu 2026ko sanferminak
Marta Garatea artista iruindarraren artelanak festako uneak eta pertsonaiak uztartzen ditu, kolore bero eta bizien bidez. Kartela herri-bozketaren bidez aukeratu dute, eta inoizko parte-hartzerik handiena izan da: 10.000 boto baino gehiago jaso ditu.
24 partidako zigorra ezarri diote futbol-jokalari bati epaileari eraso egiteagatik, Nafarroan
Erasoa pasa den asteburuan gertatu zen, CDA Rotxa eta UD Mutilvera C taldeek jokatutako gazte mailako futbol partidan.
Adimen artifizialarekin sortutako irudi sexualizatuak debekatu ditu Europar Batasunak
Irudi sexualizatuak nahiz haurren kontrako sexu-abusuekin lotutako edukiak sortzeko helburu bakarra duten adimen artifizialeko sistemak debekatu egingo dira 2026ko abenduaren 2az geroztik. Grok X sare sozialeko AAko tresnak sortutako ika-mikaren ondoren adostu dute neurria.
'MV Hondius' ontziak Kanaria Uharteetara heltzeko egingo duen bidea, hemen
Hantabirus kasuak atzemandako itsasontziaren bidaia maiatzaren 9an iritsiko da Kanarietara, zehazki, Granadillako industria-portura. Hortik, tripulatzaileak Tenerife Hegoaldeko Nazioarteko aireportura eramango dituzte.