Nafarroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Kuadrilla" kartelak iragarriko ditu 2026ko sanferminak

Marta Garatea artista iruindarraren artelanak festako uneak eta pertsonaiak uztartzen ditu, kolore bero eta bizien bidez. Kartela herri-bozketaren bidez aukeratu dute, eta inoizko parte-hartzerik handiena izan da: 10.000 boto baino gehiago jaso ditu.

'La cuadrilla', cartel ganador que anunciará los sanfermines de 2026

Kuadrilla, 2026ko sanferminak iragartzeko kartela, eta Marta Garatea egilea. Argazkia: Pamplona.eus

author image

EITB

Azken eguneratzea

Marta Garatea iruindarraren Kuadrilla izeneko kartelak iragarriko ditu 2026ko sanferminak. Lanak jaiko une eta pertsonaia ugari biltzen ditu.

Joseba Asiron Iruñeko alkateak, Maider Beloki Kultura, Jai eta Kirol zinegotzi ordezkariarekin batera, hamar finalisten artean iruindarrek babes handiena eman dioten lana aurkeztu du. Herri-bozketan, gainera, inoizko parte-hartzerik handiena izan da: 10.712 boto zenbatu dituzte.

Kartelak sanferminen espiritua transmititzen du, jaiak osatzen dituzten une, tradizio eta bizipenen aberastasuna islatuta. Dinamismo handiko lana da, konposizio bizi eta mugimenduz betea, eta jaiaren izaera kolektibo eta parte-hartzailea nabarmentzen dituena. Koloreen erabilerak, gainera, berotasuna eta indarra ematen dizkio.

Elementu ugarik ia horror vacui estiloko efektua sortzen dute, baina horrek ere sanferminen intentsitatea eta neurririk ezaren sentsazioa indartzen ditu. Oro har, nortasun handiko proposamen adierazkorra da.

Sanferminak Iruñea Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X