Sei kilometrorainoko auto-ilarak N-1 errepidean, Villabona parean bi kamioik izandako istripuaren ondorioz

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istripua Gasteizerako noranzkoan gertatu da. Errei bat itxita dago, eta auto-ilarak A-15 autobidean ere ari dira arazoak sortzen.

N-1 errepidea, Villabonan, gaur arratsaldean. Argazkia: Ertzaintza
Arratsalde korapilatsua ari da izaten, beste behin, N-1 errepidean. Bi kamioik elkarren kontra jo dute Villabona parean, eta ondorioz, sei kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira, Gasteizko noranzkoan

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, 16:00ak inguruan izan da istripua, eta erreietako bat itxita dago. Garabi baten laguntzarekin, ibilgailuetako bat errepidetik erretiratzea lortu dute, baina bestea oraindik bidea oztopatzen ari da. 

Ilarak A-15 autobidearen lotuneraino iristen dira, eta bide horretan ere hasi dira pilaketak.

Ez da inor zauritu istripuan. 

Trafikoa Villabona N-1 A-15 autobia Ertzaintza Trafiko Istripuak Gizartea

