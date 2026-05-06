Un choque entre dos camiones provoca hasta cuatro kilómetros de retenciones en la N-1 en Villabona
Tarde complicada, una vez más, en la carretera N-1. La colisión entre dos camiones a la altura de Villabona está provocando retenciones de hasta seis kilómetros en sentido Vitoria-Gasteiz.
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido en torno a las 16:00 horas y uno de los carriles permanece cortado. Con la ayuda de una grúa, uno de los vehículos ya ha sido retirado de la calzada, pero el otro continúa todavía obstaculizando el tráfico.
Las colas se extienden hasta el enlace con la A-15, donde también han comenzado a registrarse aglomeraciones.
No se han registrado heridos.
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