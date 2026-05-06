Clavijo rechaza que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias y exige una reunión urgente con Sánchez
Fernando Clavijo ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias y ha solicitado una “reunión urgente” con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante lo que considera una decisión adoptada sin criterios técnicos suficientes ni información clara sobre la situación sanitaria.
El dirigente canario ha cargado contra el Ejecutivo por lo que ha calificado de falta de lealtad institucional y ha asegurado que no ha recibido explicaciones sobre el cambio de protocolo en la gestión del buque. En este sentido, ha reclamado conocer los informes que justifican la decisión y ha advertido de que la información disponible no permite transmitir tranquilidad a la población.
Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea han respaldado la decisión de permitir la escala del barco en Canarias para la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un protocolo internacional. Sin embargo, Clavijo sostiene que el plan inicial acordado era el traslado de los infectados a Holanda desde Cabo Verde y que el buque no debía llegar a aguas canarias.
El presidente autonómico ha insistido en que desconoce las razones del cambio de criterio y ha cuestionado la existencia de una “petición de auxilio” por parte de Holanda, tal y como trasladó el Ministerio de Sanidad. También ha reclamado datos sobre el número de contagios y el origen del brote a bordo.
Clavijo ha advertido además de que Canarias no conoce aún la dimensión de la crisis sanitaria, y ha señalado que el sistema sanitario cuenta con recursos muy limitados de alta complejidad para una posible atención de emergencia.
Según la información disponible, a bordo del buque ‘Hondius’ hay 149 personas de 23 nacionalidades, con seis casos identificados de hantavirus, dos de ellos confirmados por laboratorio, tres fallecidos y un paciente en estado crítico.
El barco permanece fondeado en Cabo Verde, donde inicialmente se gestionaba la situación, mientras las autoridades internacionales coordinan los siguientes pasos en la atención sanitaria.
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