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Retenciones en la BI-30, en el corredor del Txorierri, tras un accidente entre dos vehículos en Erandio

El siniestro ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 12 y ha obligado a restringir el tráfico en dirección a Galdakao.
Retenciones en el Txorierri. Foto: @TrafikoEJGV
Euskaraz irakurri: Istripua BI-30 errepidean, Txorierriko korridorean, Erandion: auto-ilarak Galdakaoko noranzkoan, errei bat itxita
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EITB

Última actualización

Un accidente entre dos vehículos registrado este miércoles en la BI-30, en el corredor del Txorierri, está provocando retenciones a su paso por Erandio (Bizkaia). El siniestro ha ocurrido en el punto kilométrico 12, en sentido Galdakao.

Como consecuencia del choque, uno de los carriles ha quedado cortado, lo que está generando importantes dificultades en la circulación en la zona. En el lugar se han formado colas de vehículos.

Los servicios de emergencia gestionan la incidencia y han pedido precaución a los conductores que circulen por este tramo. Para cualquier información o asistencia, se recomienda contactar con el teléfono de emergencias 011.

El accidente ha ocurrido sobre las 7.30 horas y ha provocado importantes problemas en la circulación, aunque para las 8.00 horas, ya con la carretera abierta, estaba en vías de solucionarse. En el accidente no se han producido heridos.

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