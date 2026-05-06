HANTAVIRUS
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El Gobierno español autoriza el atraque en Canarias del crucero con hantavirus y prevé evacuar allí a su médico grave

La embarcación, con 147 personas a bordo y tres fallecidos, se encuentra en Cabo Verde y prevé llegar al archipiélago en tres o cuatro días, donde será atendido el facultativo en estado grave.
FOTODELDÍA Praia (Cabo Verde), 04/05/2026.- El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el océano Atlántico. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. EFE/ Elton Monteiro
Crucero holandés donde han fallecido tres personas por hantavirus. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak baimena eman du Kanariar Uharteetan hantabirusa duen gurutzontzia atrakatzeko, eta larri dagoen medikua han artatzea
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EITB

Última actualización

El Gobierno español ha decidido finalmente autorizar el atraque en Canarias del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cumplimiento del Derecho Internacional. La decisión revierte la postura inicial del Ministerio de Sanidad, que había mostrado reticencias a permitir su llegada al archipiélago.

El barco permanece fondeado en Cabo Verde con 147 pasajeros a bordo, mientras un equipo de epidemiólogos evalúa la situación sanitaria. Según los últimos datos, hay siete personas afectadas por el virus, tres de ellas fallecidas y una en estado crítico. El objetivo de los expertos es determinar si algún pasajero necesita ser evacuado de urgencia antes de continuar el viaje hacia Canarias.

El Ejecutivo también ha aceptado la petición formal del Gobierno de Países Bajos para atender en Canarias al médico del crucero, que se encuentra en estado grave. Su evacuación y traslado hospitalario se realizará una vez la embarcación llegue al archipiélago, dentro del operativo sanitario previsto.

Aún no se ha concretado ni la fecha exacta ni el puerto de llegada, que podría situarse en Gran Canaria o Tenerife, aunque se estima que el desembarco tendrá lugar en un plazo de tres o cuatro días. Una vez en tierra, los pasajeros serán sometidos a controles sanitarios antes de ser trasladados a sus países de origen.

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que el riesgo para la población es “muy bajo” y que el sistema sanitario está preparado para gestionar la situación con garantías, mediante circuitos y transportes específicos que evitarán el contacto con la población local.

El crucero partió de Argentina, país que ha notificado al menos 41 casos de hantavirus en lo que va de año. Según las primeras hipótesis, los contagios podrían haberse producido antes del embarque.

Por su parte, la microbióloga y profesora de la EHU Miren Basaras ha advertido de que la variante americana del hantavirus es más peligrosa que la europea, aunque ha subrayado que su transmisión está asociada principalmente al contacto con roedores o sus excrementos.

Holanda Gobierno de España Sociedad

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