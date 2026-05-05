La jueza que investiga el accidente de la pasarela de El Bocal, en Santander, ha citado como investigado al ingeniero industrial de la empresa subcontratada que diseñó y firmó el proyecto de las pasarelas de madera.

El colapso de la estructura, perteneciente a la senda costera, se produjo por posibles fallos de diseño o construcción, según apunta la magistrada en su auto. El ingeniero declarará el próximo 5 de junio.

La decisión se basa en la documentación aportada por el director facultativo de la obra, actualmente jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, así como en correos electrónicos intercambiados entre responsables de la obra en los que se advertía de que los coeficientes de seguridad de la estructura de madera estaban por debajo de lo aceptable.

Además, la jueza ha ampliado el calendario de declaraciones. El 15 de mayo comparecerán los peritos del caso para ratificar sus informes, y posteriormente lo harán varios testigos e investigados, entre ellos técnicos de Costas, ingenieros del proyecto y responsables de la empresa subcontratada.

El caso sigue abierto mientras se analizan las posibles responsabilidades técnicas en el diseño y ejecución de la pasarela.