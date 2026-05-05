'Euskaltzaleon Martxa' quiere unir a todos los euskaltzales el 13 de junio en Pamplona
Euskalgintzaren Kontseilua ha realizado una comparecencia para presentar la 'Euskaltzaleon Martxa' que se celebrará el 13 de junio en Pamplona, y ha hecho un llamamiento a los amantes del euskera de todo Euskal Herria para que se sumen. La secretaria general Idurre Eskisabel ha leído el comunicado este martes en una multitudinaria comparecencia celebrada en la Plaza del Castillo de la capital navarra, destacando que el 13 de junio se reunirán en Pamplona en torno al lema principal “euskaraz bizi nahi dut”.
'Euskaltzaleon Matxa' del 13 de junio se dividirá en tres columnas que representarán “tres bases imprescindibles para crear las condiciones necesarias para vivir en euskera”. Las tres columnas partirán a las 17:00 - una desde el parque Antoniutti, otra desde el parque de la Runa y la tercera plaza de la Libertad- y se unirán a las 18:00 en la Plaza del Castillo.
Según Eskisabel, la primera columna reivindicará la oficialidad plena del euskera en todo Euskal Herria, “sin condiciones restrictivas”, como elemento “imprescindible para avanzar en la normalización del euskera”.
La segunda columna reclamará un salto en las políticas lingüísticas para “generalizar el conocimiento del euskera y garantizar condiciones reales para poder utilizarlo con normalidad”.
La tercera columna estará dedicada a los euskaldunos. No solo subrayará la responsabilidad y el papel de los hablantes, sino que también lo pondrá en valor. En palabras de Eskisabel, “si el euskera avanza, será gracias a la aportación y al compromiso de la ciudadanía”.
Día de reivindicación y fiesta
Además de denunciar la situación preocupante del euskera, también se reivindicará el orgullo por la lengua. Así, cada columna comenzará con un chupinazo y un pregón, acompañados de una melodía creada para la ocasión por el músico pamplonés Ion Celestino. La pancarta que encabezará cada columna será obra de un artista, siguiendo el estilo de las peñas de Pamplona; sus autores serán Asisko Urmeneta, Patxi Huarte y Malen Amenabar.
Antes de finalizar el acto, Eskisabel ha recordado al lehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, “un político que dejó una huella destacada en la historia contemporánea de Euskal Herria, además de lehendakari del Gobierno Vasco y gran defensor del euskera”. “Así lo recordaremos”, ha añadido.
Te puede interesar
Los tres infectados por hantavirus en el crucero serán evacuados a Países Bajos
El Ministerio de Sanidad de España señala que, una vez evacuadas estas personas, "no habría motivo clínico para realizar" escala en las Islas Canarias salvo que "aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias".
Acto de desobediencia del alumnado de Seaska: realizarán el examen de matemáticas de la selectividad en euskera
Alumnos y alumnas del Liceo Bernat Etxepare de Baiona han decidido plantar cara a las directrices de París: realizarán el examen de matemáticas de la selectividad (baxoa) íntegramente en euskera. Es un acto de desobediencia que pone en riesgo sus notas, pero que asumen como una medida de presión necesaria. Con este desafío sobre la mesa, los estudiantes llaman a la movilización masiva este domingo en el Herri Urrats. El objetivo: que el derecho a examinarse en su lengua deje de ser una batalla y se convierta en una realidad.
Iñigo Urkullu y Patxi López recuerdan a Garaikoetxea tras su fallecimiento
Los lehendakaris expresan sus condolencias y agradecimiento tras el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea. Iñigo Urkullu se declara "cercano" en sus planteamientos sobre Euskadi mientras que López lo define como un "referente".
Un testigo describe al presunto asesino de Maialen Mazón como “errático” y dice que la culpaba de “poner a su familia en su contra”
Este martes se celebra la segunda jornada del juicio por el asesinato de Maialen, con nuevos testimonios. Maialen fue asesinada en mayo de 2023 tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en un hotel de Vitoria-Gasteiz; las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras la defensa alega una “desconexión de la realidad”.
La jueza cita como investigado al diseñador de la pasarela de El Bocal que colapsó y causó seis muertos
El colapso de la estructura se produjo por posibles fallos de diseño o construcción, según apunta la magistrada en su auto. El ingeniero declarará el próximo 5 de junio.
La OMS confirma al menos dos casos de hantavirus en el crucero y eleva a siete los afectados
Tres pasajeros han muerto por el brote, y una cuarta se encuentra en cuidados intensivos. El barco, con 149 personas (88 pasajeros) de 23 nacionalidades, zarpó de Argentina el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, donde permanece a la espera de poder desembarcar en Gran Canaria o Tenerife. La OMS cree quela infección se produjo fuera del crucero.
¿Qué es el hantavirus? El virus transmitido por roedores que puede causar enfermedades graves
Un brote en un barco que partió de Ushuaia ha dejado varios fallecidos y reabre el foco sobre esta enfermedad zoonótica.
Una persona herida en un accidente en la BI-10 a la altura de Rekalde
El siniestro ha generado retenciones en dirección Galdakao por el cierre de dos de los tres carriles de la vía, pero pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.
Tres muertos por un posible brote de hantavirus en un crucero
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que "el riesgo para el público en general sigue siendo bajo" y que "no hay necesidad de pánico". El buque, con 149 personas a bordo, entre ellas 14 de nacionalidad española, está contemplando atracar en Canarias tras la negativa de Cabo Verde.