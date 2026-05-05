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'Euskaltzaleon Martxa' quiere unir a todos los euskaltzales el 13 de junio en Pamplona

La jornada aunará reivindicación y celebración para "exigir condiciones para vivir en euskera y poner en valor el orgullo de ser euskaltzale".
Euskaraz irakurri: 'Euskaltzaleon Martxak' euskaltzale guztiak batu nahi ditu ekainaren 13an Iruñean
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EITB

Última actualización

Euskalgintzaren Kontseilua ha realizado una comparecencia para presentar la 'Euskaltzaleon Martxa' que se celebrará el 13 de junio en Pamplona, y ha hecho un llamamiento a los amantes del euskera de todo Euskal Herria para que se sumen. La secretaria general Idurre Eskisabel ha leído el comunicado este martes en una multitudinaria comparecencia celebrada en la Plaza del Castillo de la capital navarra, destacando que el 13 de junio se reunirán en Pamplona en torno al lema principal “euskaraz bizi nahi dut”.

'Euskaltzaleon Matxa' del 13 de junio se dividirá en tres columnas que representarán “tres bases imprescindibles para crear las condiciones necesarias para vivir en euskera”. Las tres columnas partirán a las 17:00 - una desde el parque Antoniutti, otra desde el parque de la Runa y la tercera plaza de la Libertad- y se unirán a las 18:00 en la Plaza del Castillo.

Según Eskisabel, la primera columna reivindicará la oficialidad plena del euskera en todo Euskal Herria, “sin condiciones restrictivas”, como elemento “imprescindible para avanzar en la normalización del euskera”.

La segunda columna reclamará un salto en las políticas lingüísticas para “generalizar el conocimiento del euskera y garantizar condiciones reales para poder utilizarlo con normalidad”.

La tercera columna estará dedicada a los euskaldunos. No solo subrayará la responsabilidad y el papel de los hablantes, sino que también lo pondrá en valor. En palabras de Eskisabel, “si el euskera avanza, será gracias a la aportación y al compromiso de la ciudadanía”.

Día de reivindicación y fiesta

Además de denunciar la situación preocupante del euskera, también se reivindicará el orgullo por la lengua. Así, cada columna comenzará con un chupinazo y un pregón, acompañados de una melodía creada para la ocasión por el músico pamplonés Ion Celestino. La pancarta que encabezará cada columna será obra de un artista, siguiendo el estilo de las peñas de Pamplona; sus autores serán Asisko Urmeneta, Patxi Huarte y Malen Amenabar.

Antes de finalizar el acto, Eskisabel ha recordado al lehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, “un político que dejó una huella destacada en la historia contemporánea de Euskal Herria, además de lehendakari del Gobierno Vasco y gran defensor del euskera”. “Así lo recordaremos”, ha añadido.

 

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