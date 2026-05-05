La Ertzaintza registró 11 976 victimizaciones de personas mayores de 65 años en 2025
Más de la mitad de estas formas de victimización se concentraron en municipios de más de 50 000 habitantes.
El año pasado, en 2025, la Ertzaintza registró 11 976 victimizaciones en personas de 65 y más años. Más de la mitad, 6312 casos, se registraron en Bizkaia, 3676 en Gipuzkoa y 1988 en Álava. Más de la mitad de este tipo de victimizaciones se produjeron en municipios grandes, de más de 50 000 habitantes.
El mayor número de victimizaciones se produjo por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: 10 505 en total. Los delitos más frecuentes fueron los hurtos (3335) y las estafas (3641). Además, la Ertzaintza contabilizó 236 casos por lesiones, 221 por maltrato en el ámbito familiar y 216 por amenazas.
En cuanto a los primeros meses de 2026, durante los meses de enero y febrero, la Ertzaintza ha registrado 1920 victimizaciones de personas de la misma franja de edad. Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son los más frecuentes en las victimizaciones de personas mayores de 65 años, con un total de 668 delitos contabilizados, principalmente hurtos (530) y estafas (627).
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