Delitos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza registró 11 976 victimizaciones de personas mayores de 65 años en 2025

Más de la mitad de estas formas de victimización se concentraron en municipios de más de 50 000 habitantes.

Euskaraz irakurri: Ertzaintzak 65 urtetik gorako pertsonen 11.976 biktimizazio erregistratu zituen 2025ean
author image

EITB

Última actualización

El año pasado, en 2025, la Ertzaintza registró 11 976 victimizaciones en personas de 65 y más años. Más de la mitad, 6312 casos, se registraron en Bizkaia, 3676 en Gipuzkoa y 1988 en Álava. Más de la mitad de este tipo de victimizaciones se produjeron en municipios grandes, de más de 50 000 habitantes.

El mayor número de victimizaciones se produjo por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: 10 505 en total. Los delitos más frecuentes fueron los hurtos (3335) y las estafas (3641). Además, la Ertzaintza contabilizó 236 casos por lesiones, 221 por maltrato en el ámbito familiar y 216 por amenazas.

En cuanto a los primeros meses de 2026, durante los meses de enero y febrero, la Ertzaintza ha registrado 1920 victimizaciones de personas de la misma franja de edad. Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son los más frecuentes en las victimizaciones de personas mayores de 65 años, con un total de 668 delitos contabilizados, principalmente hurtos (530) y estafas (627).

Ertzaintza Delitos Sociedad

Te puede interesar

baxoa seaska ikasleak bernat etxepare
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Acto de desobediencia del alumnado de Seaska: realizarán el examen de matemáticas de la selectividad en euskera

Alumnos y alumnas del Liceo Bernat Etxepare de Baiona han decidido plantar cara a las directrices de París: realizarán el examen de matemáticas de la selectividad (baxoa) íntegramente en euskera. Es un acto de desobediencia que pone en riesgo sus notas, pero que asumen como una medida de presión necesaria. Con este desafío sobre la mesa, los estudiantes llaman a la movilización masiva este domingo en el Herri Urrats. El objetivo: que el derecho a examinarse en su lengua deje de ser una batalla y se convierta en una realidad.

GRAFCAV2879. VITORIA, 05/05/2026.- Este martes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava la segunda sesión del juicio con jurado popular contra el presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un testigo describe al presunto asesino de Maialen Mazón como “errático” y dice que la culpaba de “poner a su familia en su contra”

Este martes se celebra la segunda jornada del juicio por el asesinato de Maialen, con nuevos testimonios. Maialen fue asesinada en mayo de 2023 tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en un hotel de Vitoria-Gasteiz; las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras la defensa alega una “desconexión de la realidad”.

Cargar más
Publicidad
X