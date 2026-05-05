SEGUNDA SESIÓN DEL JUICIO
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Un testigo describe al presunto asesino de Maialen Mazón como “errático” y dice que la culpaba de “poner a su familia en su contra”

Este martes se celebra la segunda jornada del juicio por el asesinato de Maialen, con nuevos testimonios. Maialen fue asesinada en mayo de 2023 tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en un hotel de Vitoria-Gasteiz; las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras la defensa alega una “desconexión de la realidad”.

GRAFCAV2879. VITORIA, 05/05/2026.- Este martes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava la segunda sesión del juicio con jurado popular contra el presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. EFE/ L. Rico
Segunda sesión del juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lekuko batek Maialenen ustezko hiltzailea “noraezean zebilen” pertsona gisa deskribatu du, eta biktimari “familia bere aurka jartzea" leporatzen ziola
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EITB

Última actualización

En el segundo día del juicio por el asesinato de Maialen Mazón, ocurrido en mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz, ha declarado un emprendedor que había mantenido una relación comercial con el acusado, a quien ha descrito como una persona “errática”, mentirosa y con comportamientos inestables, que culpaba a la víctima de poner a su familia en su contra.

También ha testificado uno de los hijos de la pareja del padre de Maialen, que, junto a su hermano, encontró el cadáver de la joven. El joven ha relatado que, debido a la preocupación por la falta de noticias de Maialen desde el día anterior, ambos recorrieron varios establecimientos hosteleros de Vitoria-Gasteiz por los que solía moverse la pareja. 

Al conocer el lugar donde se alojaban, acudieron al apartahotel. Ha señalado que la víctima estaba en el suelo, herida, agarrada a la sillita de su hija, que dormía a pocos metros. El suceso, según ha indicado, ha tenido un fuerte impacto psicológico en la familia.

En la segunda jornada de la vista oral han declarado también varias personas que trabajaban en bares y cafeterías que solían frecuentar Maialen y su presunto asesino. La mayoría ha relatado que presenciaron discusiones y una relación tensa entre ambos miembros de la pareja.

El huésped de una habitación de la misma planta del apartahotel ha declarado que cuando esa tarde iba camino de su estancia, oyó gritos e insultos en el pasillo, y que el día de los hechos, alrededor de las 19:00 horas, vio una mochila tirada en mitad del pasillo.

Ayer, martes, arrancaba el juicio por el salvaje crimen de Maialen, embarazada de mellizas y madre de una niña pequeña, que fue asesinada el 27 de mayo tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en una habitación de hotel. 

Las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras que la defensa alega que sufrió una “desconexión de la realidad”. Esta mañana han declarado varios testigos, y aún quedan por declarar tres testigos. 

El caso también está marcado por la polémica sobre la evaluación policial del riesgo. El acusado tenía una orden de alejamiento y Maialen figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a 'riesgo bajo'. Este caso llevó a la Ertzaintza a cambiar sus protocolos de actuación en estos casos.

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