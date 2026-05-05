Un testigo describe al presunto asesino de Maialen Mazón como “errático” y dice que la culpaba de “poner a su familia en su contra”
Este martes se celebra la segunda jornada del juicio por el asesinato de Maialen, con nuevos testimonios. Maialen fue asesinada en mayo de 2023 tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en un hotel de Vitoria-Gasteiz; las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras la defensa alega una “desconexión de la realidad”.
En el segundo día del juicio por el asesinato de Maialen Mazón, ocurrido en mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz, ha declarado un emprendedor que había mantenido una relación comercial con el acusado, a quien ha descrito como una persona “errática”, mentirosa y con comportamientos inestables, que culpaba a la víctima de poner a su familia en su contra.
También ha testificado uno de los hijos de la pareja del padre de Maialen, que, junto a su hermano, encontró el cadáver de la joven. El joven ha relatado que, debido a la preocupación por la falta de noticias de Maialen desde el día anterior, ambos recorrieron varios establecimientos hosteleros de Vitoria-Gasteiz por los que solía moverse la pareja.
Al conocer el lugar donde se alojaban, acudieron al apartahotel. Ha señalado que la víctima estaba en el suelo, herida, agarrada a la sillita de su hija, que dormía a pocos metros. El suceso, según ha indicado, ha tenido un fuerte impacto psicológico en la familia.
En la segunda jornada de la vista oral han declarado también varias personas que trabajaban en bares y cafeterías que solían frecuentar Maialen y su presunto asesino. La mayoría ha relatado que presenciaron discusiones y una relación tensa entre ambos miembros de la pareja.
El huésped de una habitación de la misma planta del apartahotel ha declarado que cuando esa tarde iba camino de su estancia, oyó gritos e insultos en el pasillo, y que el día de los hechos, alrededor de las 19:00 horas, vio una mochila tirada en mitad del pasillo.
Ayer, martes, arrancaba el juicio por el salvaje crimen de Maialen, embarazada de mellizas y madre de una niña pequeña, que fue asesinada el 27 de mayo tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en una habitación de hotel.
Las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras que la defensa alega que sufrió una “desconexión de la realidad”. Esta mañana han declarado varios testigos, y aún quedan por declarar tres testigos.
El caso también está marcado por la polémica sobre la evaluación policial del riesgo. El acusado tenía una orden de alejamiento y Maialen figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a 'riesgo bajo'. Este caso llevó a la Ertzaintza a cambiar sus protocolos de actuación en estos casos.
Te puede interesar
Iñigo Urkullu y Patxi López recuerdan a Garaikoetxea tras su fallecimiento
Los lehendakaris expresan sus condolencias y agradecimiento tras el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea. Iñigo Urkullu se declara "cercano" en sus planteamientos sobre Euskadi mientras que López lo define como un "referente".
La jueza cita como investigado al diseñador de la pasarela de El Bocal que colapsó y causó seis muertos
El colapso de la estructura se produjo por posibles fallos de diseño o construcción, según apunta la magistrada en su auto. El ingeniero declarará el próximo 5 de junio.
La OMS confirma al menos dos casos de hantavirus en el crucero y eleva a siete los afectados
Tres pasajeros han muerto por el brote, y una cuarta se encuentra en cuidados intensivos. El barco, con 149 personas (88 pasajeros) de 23 nacionalidades, zarpó de Argentina el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, donde permanece a la espera de poder desembarcar en Gran Canaria o Tenerife. La OMS cree quela infección se produjo fuera del crucero.
¿Qué es el hantavirus? El virus transmitido por roedores que puede causar enfermedades graves
Un brote en un barco que partió de Ushuaia ha dejado varios fallecidos y reabre el foco sobre esta enfermedad zoonótica.
Una persona herida en un accidente en la BI-10 a la altura de Rekalde
El siniestro ha generado retenciones en dirección Galdakao por el cierre de dos de los tres carriles de la vía, pero pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.
Tres muertos por un posible brote de hantavirus en un crucero
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que "el riesgo para el público en general sigue siendo bajo" y que "no hay necesidad de pánico". El buque, con 149 personas a bordo, entre ellas 14 de nacionalidad española, está contemplando atracar en Canarias tras la negativa de Cabo Verde.
El exboxeador acusado de la muerte de Éric Courdy en fiestas de Baiona pide disculpas y reconoce los hechos
"Admito los hechos y pido disculpas a la familia", ha dicho en la primera sesión del juicio., que ha empezado a las 09:00 horas y casi dos años después del asesinato.
La pareja de Maialen Mazón le propinó 13 cuchilladas "con intención de matarla", según el fiscal
La Fiscalía pide 45 años de cárcel 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento y con las agravantes de parentesco y género; otros ocho años por cada uno de los dos delitos de aborto —estaba embaraza de 16 semanas— y 4 años más por abandono de menor.
Detenido un hombre de 34 años en Pamplona acusado de agresión sexual
El arresto, practicado por la Policía Municipal de la capital navarra, tuvo lugar a primera hora del domingo.