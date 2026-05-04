El crimen que cambió el protocolo de la Ertzaintza ante el quebrantamiento de órdenes de alejamiento
Maialen Mazón figuraba como víctima de "riesgo extremo" en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a "riesgo bajo". El caso Maialen sirvió para que la Ertzaintza asumiera la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.
El asesinato de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su muerte y que fue hallada junto a su hija de dos años, suscitó reacciones en ámbitos policiales y jurídicos que pusieron en cuestión la protección que la Ertzaintza había dado a la víctima.
Y es que la Ertzaintza sabía que ella y su asesino solían convivir, a pesar de que el hombre tenía al menos dos denuncias en Castellón y otra más en Torremolinos por violencia machista contra su mujer.
Tras el regreso a Euskadi de Maialen, la Ertzaintza había tenido dos contactos con ella, una en enero y otra diez días antes de su asesinato y en ambos la mujer dijo a los agentes que no se sentía en peligro y que el quebrantamiento era "consentido", según desveló el entonces consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka.
Sin embargo, otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor.
Además, Maialen figuraba como víctima de "riesgo extremo" en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a "riesgo bajo". Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso.
Por su parte, la Asociación Clara Campoamor, dedicada a defender a las mujeres víctimas de violencia machista y que se ha personado como acusación popular en este caso, señaló que algo había "fallado" a la hora de evaluar el riesgo que sufría Maialen y dejó claro que incumplir una orden de alejamiento "es un delito, al margen de que ella consienta".
Desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento. El caso Maialen también sirvió para que la Ertzaintza asumiera la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.
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