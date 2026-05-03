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Hallado un cadáver junto a la carretera en el barrio Arkotxa de Zaratamo

El cuerpo ha sido localizado la tarde del domingo junto a varios pabellones industriales abandonados. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Euskaraz irakurri: Gorpu bat agertu da Zaratamoko Arkotxa auzoan, errepide ondoan
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo de un cadáver junto a la carretera en el barrio Arkotxa de Zaratamo (Bizkaia).

El hallazgo se ha producido sobre las 16:30 horas, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

Por ahora, la víctima no ha sido identificada. El cuerpo ha sido trasladado al Anatómico Forense de Bilbao para realizar la autopsia y determinar las causas del fallecimiento.

El hallazgo del cuerpo se ha producido en la cuneta de la carretera Txomin Egileor, junto a varios pabellones industriales abandonados.

La investigación permanece abierta.

Bizkaia Ertzaintza Sociedad

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