Hallado un cadáver junto a la carretera en el barrio Arkotxa de Zaratamo

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo de un cadáver junto a la carretera en el barrio Arkotxa de Zaratamo (Bizkaia).

El hallazgo se ha producido sobre las 16:30 horas, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Por ahora, la víctima no ha sido identificada. El cuerpo ha sido trasladado al Anatómico Forense de Bilbao para realizar la autopsia y determinar las causas del fallecimiento.

El hallazgo del cuerpo se ha producido en la cuneta de la carretera Txomin Egileor, junto a varios pabellones industriales abandonados.

La investigación permanece abierta.