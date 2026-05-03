El papa León XIV recibirá al lehendakari en el Vaticano el 13 de mayo
El papa León XIV ha invitado al lehendakari, Imanol Pradales, a la Audiencia General que se celebrará el próximo 13 de mayo en el Vaticano, han informado fuentes de Lehendakaritza.
Para el Gobierno Vasco, se trata de un encuentro de alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional.
"Permitirá compartir espacios de reflexión y diálogo en torno a los grandes retos globales y a valores fundamentales como la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, en un momento de especial complejidad internacional, marcado por el avance de discursos autoritarios y populistas y el riesgo de involución en derechos y libertades", ha asegurado Lehendakaritza.
Elegido papa en mayo de 2025, León XIV ha situado desde el inicio de su pontificado el diálogo, la cooperación entre pueblos y la promoción de la paz, la dignidad humana y la justicia social en el centro de su acción.
El anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco el 28 de agosto del 2019.
Te puede interesar
Este lunes comienza el juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón
Está programado hasta el 15 de este mes, y comenzará con la elección del jurado popular. La Fiscalía pide 45 años de cárcel para el acusado.
Fallece un montañero de 72 años en el Serantes
Fue hallado muerto en una ladera de la montaña vizcaína tras buscarlos durante varias horas.
Tres heridos en una colisión entre un autobús y un coche en Arrigorriaga
Debido al accidente, que se ha producido pasadas las 17:00 horas, la carretera permanece cortada y el tráfico está siendo desviado a la AP-68.
Cuatro vecinos de Iturgoien diseñan un dispositivo para mejorar la postura en el inodoro
Esta iniciativa innovadora combina salud, ergonomía y espíritu emprendedor. El producto, ya patentado, se basa en un sistema sencillo que eleva los pies hasta situarlos en una posición que favorece la alineación natural del cuerpo.
La Policía hace estallar una maleta sospechosa en Pamplona
En Pamplona, una maleta dejada por alguien frente a la sede de la delegación del Gobierno español ha generado la sospecha y se ha cerrado toda la zona. La maleta ha sido encontrada en una marquesina de autobús de la plaza de las Merindades.
El juez envía a prisión al hombre que intentó matar a una mujer en San Sebastián
Tras declarar hoy en los juzgados, el juez ha dado la orden de que entre en prisión acusado de tentativa de homicidio. El hombre, de 26 años, fue detenido el viernes.
Un hombre mata a una mujer en una calle de Esplugues de Llobregat, Barcelona
Tras la agresión, el hombre ha huido del lugar pero ha sido localizado poco después por la policía, que lo ha detenido. El asesinato se está investigando como violencia machista.
Detenido un joven tras agredir a un vigilante de seguridad de Metro Bilbao
Los hechos han ocurrido sobre las 17.30 horas, en la estación de Abando, cuando el arrestado ha cruzado las vías, de anden a andén, y personal de seguridad ha acudido a donde se encontraba y le han recriminado la acción.
Ingresa en prisión el detenido por la muerte de un varón encontrado en Irún con una herida por arma de fuego
Este viernes a la mañana el detenido ha pasado a disposición judicial y por la tarde el juez ha decretado su ingreso en la prisión de Martutene.