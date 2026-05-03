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El papa León XIV recibirá al lehendakari en el Vaticano el 13 de mayo

Ha sido invitado a la Audiencia General que se celebrará ese día, y el Gobierno Vasco considera que , se trata de un encuentro de alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional.
VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 25/12/2025.- Pope Leo XIV celebrates Holy Mass for Christmas at St. Peter's Basilica in the Vatican, 25 December 2025. (Papa) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
El papa León XIV. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Leon XIV .a aita santuak Vatikanoan hartuko du lehendakaria maiatzaren 13an
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Agencias | EITB

Última actualización

El papa León XIV ha invitado al lehendakari, Imanol Pradales, a la Audiencia General que se celebrará el próximo 13 de mayo en el Vaticano, han informado fuentes de Lehendakaritza.

Para el Gobierno Vasco, se trata de un encuentro de alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional.

"Permitirá compartir espacios de reflexión y diálogo en torno a los grandes retos globales y a valores fundamentales como la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, en un momento de especial complejidad internacional, marcado por el avance de discursos autoritarios y populistas y el riesgo de involución en derechos y libertades", ha asegurado Lehendakaritza.

Elegido papa en mayo de 2025, León XIV ha situado desde el inicio de su pontificado el diálogo, la cooperación entre pueblos y la promoción de la paz, la dignidad humana y la justicia social en el centro de su acción.

El anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco el 28 de agosto del 2019.

Papa León XIV Imanol Pradales Iglesia Católica Sociedad

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