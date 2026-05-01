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Ingresa en prisión el detenido por la muerte de un varón encontrado en Irún con una herida por arma de fuego

Este viernes a la mañana el detenido ha pasado a disposición judicial y por la tarde el juez ha decretado su ingreso en la prisión de Martutene.
Lugar donde localizaron el cadáver.
Euskaraz irakurri: Espetxeratu egin dute Irunen su-armaz zauritutako gizon bat hiltzeagatik atxilotutako gizona
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Agencias | EITB

Última actualización

El hombre de 29 años detenido el pasado martes por su presunta implicación en la muerte de un hombre, encontrado ese mismo día con una herida por arma de fuego en Irun, ha ingresado este viernes en prisión, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad.

El hombre fue detenido a las 15:30 del martes acusado del homicidio del varón, cuyo cadáver había sido encontrado esa mañana junto a una chabola en el barrio Belaskoenea de Irun. El cadáver presentaba una herida por arma de fuego.

Este viernes a la mañana el detenido ha pasado a disposición judicial y por la tarde el juez ha decretado su ingreso en la prisión de Martutene, en San Sebastián.

Irún Asesinatos Sociedad

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