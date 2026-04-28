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La Ertzaintza detiene en Irun a un hombre acusado del homicidio de la persona hallada esta madrugada

El cadáver presentaba una herida por arma de fuego, y ha sido encontrado en el barrio Belaskoenea, junto a una chabola.

18:00 - 20:00
La Ertzaintza investiga las circunstancias del suceso.
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Irunen, goizaldean aurkitu duten pertsonaren hilketa egotzita
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido este martes a las 15:30 horas a un hombre de 29 años acusado del homicidio de una persona cuyo cadáver ha sido encontrado esta mañana junto a una chabola en el barrio Belaskoenea de Irun. El cadáver presentaba una herida por arma de fuego.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar las circunstancias del suceso.

Irún Gipuzkoa Ertzaintza Sociedad

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