La Ertzaintza detiene en Irun a un hombre acusado del homicidio de la persona hallada esta madrugada

La Ertzaintza ha detenido este martes a las 15:30 horas a un hombre de 29 años acusado del homicidio de una persona cuyo cadáver ha sido encontrado esta mañana junto a una chabola en el barrio Belaskoenea de Irun. El cadáver presentaba una herida por arma de fuego.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar las circunstancias del suceso.