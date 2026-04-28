La Ertzaintza investiga la muerte de un hombre en Irun

La Ertzaintza ha abierto diligencias para esclarecer la muerte de un hombre posiblemente por un disparo en la madrugada de este martes, junto a una chabola en Irun.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha informado de que las primeras indagaciones realizadas apuntan a que el fallecimiento se habría producido por las lesiones producidas por un arma de fuego.

Un comunicante ha alertado a la Ertzaintza hacia las 03:30 horas de este martes de la aparición del cuerpo de un hombre junto a unas chabolas del barrio Belaskoenea, en Irun.

Los efectivos de la Ertzaintza y Osakidetza que han acudido al lugar han constatado el fallecimiento de un varón sin identificar que presentaba una herida realizada, presumiblemente, con un arma de fuego.

La Ertzaintza ha iniciado la investigación pertinente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Tras comunicar el hallazgo a la autoridad judicial, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.