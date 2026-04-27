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Más de la mitad de las personas de la CAV cree que las próximas generaciones tendrán menos oportunidades que las actuales

Un estudio del Departamento de Bienestar señala que el 82% cree que la solidaridad intergeneracional es un pilar de la sociedad vasca.
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Gente en la calle. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: EAEko pertsonen erdiak baino gehiagok uste du hurrengo belaunaldiek gaur egungoek baino aukera gutxiago izango dituztela
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Agencias | EITB

Última actualización

El 52% de los ciudadanos de la CAV cree que las próximas generaciones tendrán menos oportunidades que las actuales, según un estudio del Gobierno autonómico que constata que el 82% de los encuestados considera que la solidaridad intergeneracional es uno de los pilares de la sociedad vasca.

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha presentado este lunes los resultados del estudio 'Solidaridad intergeneracional en la población vasca', una investigación que confirma que la ciudadanía percibe la solidaridad entre generaciones como una cuestión de país y como una herramienta clave para reforzar la cohesión social.

El estudio, basado en 1.280 entrevistas telefónicas a personas de 18 o más años empadronadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, realizadas entre el 6 y el 10 de octubre de 2025, muestra que el 83% de la ciudadanía considera que la solidaridad intergeneracional es una cuestión de toda la sociedad, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

A su vez, el 82% cree que mejora la cohesión social, otro 82% sostiene que debe ser un pilar de la sociedad vasca y el 77% afirma que posibilita que las personas, a cualquier edad, inicien y mantengan una vida independiente.

Basándose en los datos, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha subrayado que la solidaridad intergeneracional "no es un concepto abstracto, sino la forma de garantizar que nadie quede atrás en ninguna etapa de la vida y de asegurar que el bienestar de hoy no comprometa las oportunidades de mañana".

El informe detecta, asimismo, una preocupación por el futuro. Si el 60% de la población considera que su generación ha tenido más oportunidades que las anteriores, un 52% cree que las próximas generaciones tendrán menos oportunidades que las actuales. En este contexto, la ciudadanía respalda medidas que permitan sostener la vida independiente a lo largo de todo el ciclo vital, mejorar las oportunidades de las personas jóvenes, reforzar las oportunidades de las personas mayores, y diseñar servicios públicos que respondan a todas las edades.

También existe un amplio consenso en torno a la necesidad de reforzar los apoyos públicos ante el aumento de personas mayores con necesidades de cuidado y de orientar las ayudas con criterios de equidad, atendiendo a los ingresos y al patrimonio con independencia de la edad.


Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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