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Miles de personas celebran Nafarroaren eguna en Baigorri

18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

Este encuentro que comenzó en 1979 se ha convertido en un símbolo de la cultura vasca. Este año se ha celebrado bajo el lema "Frente a los estados opresores, resistencia popular". El día ha contado con diversos actos como bertsolaris, espectáculos, danzas y conciertos hasta la madrugada.

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